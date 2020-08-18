Словно ангел: Наталья Водянова в роскошном образе очаровала неземной красотой

Наталья Водянова в последнее время практически не уделяет внимания своему блогу в сети Instagram. 38-летняя модель отправилась отдыхать в компании мужа, детей и друзей на юг Франции. А потому больше постов с Водяновой сделали они. Супермодель и филантроп ходила в походы, наслаждалась красотой природы, загорала и купалась. А теперь, похоже, соскучилась по своим гламурным выходам. Потому как запостила новый образ, где примерила бирюзового оттека костюм, который дополнила необычными аксессуарами: крупным кулоном в виде золотого паука и простым крестиком на шнурке.

Водянова в новом образе (фото: instagram.com/natasupernova)

Макияж она сделала практически незаметный: выровняла тон с помощью тонального крема, слегка прокрасила черной тушью ресницы, губы – помадой бледно-розового оттенка, а свои знаменитые брови оставила натурального оттенка, придав им форму с помощью геля. Волосы она вытянула, уложив на ровный пробор.

Аутфит вечно юной красавицы просто покорил ее подписчиков. Они принялись писать Наталье комплименты, называя самой красивой и невероятной. «Потрясающая», «Красивая», «Самая красивая в мире искусства моды! Самая», «Паук – это класс. Но глаза и жакет – это бомба», «Чудесно выглядите всегда», Эти бездонные глаза», «Восхищаюсь искренне: красивая, умная, добрая, любимая, успешная… Вы моя ролевая модель», «выше и краше всех звезд»…

Наталья с друзьями из мира моды (фото: instagram.com/natasupernova)

К слову, не так давно Водянова продемонстрировала, какой стройной она остается, несмотря на 5 беременностей. Наталья опубликовала фото, на котором позирует со своей давней подругой – моделью Мариякарлой Босконо, а также главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом. Водянова надела купальник ярко-желтого цвета с поясом, которй сделал фигуру многодетной мамы просто миниатюрной.