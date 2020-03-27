Словно 15 лет: Каменских очаровала лицом без макияжа и "карантинным" танцем с Потапом

Потап и Настя Каменских во время карантина не унывают – пара находит увлекательные занятия и призывает поклонников оставаться дома и беречь себя. Так, певица показала, как проходят семейные будни и даже поделилась рецептом простого, полезного и вкусного обеда, ее муж-рэпер, не сидит сложа руки, и уже успел выпустить две песни на злобу дня. Последним хитом на актуальную тему от группы продюсера MOZGI стал трек "NO HUGS ,NO KISSES". Именно под мелодию новинки Потап и Настя станцевали "карантинный" танец и приобщились к челленджу в поддержку композиции #noxoxochallenge.

Так, звездная пара повторила забавные и несложные движения в такт музыке, сопровождая свои действия забавной мимикой.

Настя появилась в кадре без макияжа, чем очаровала поклонников, которые посчитали, что артистка выглядит словно подросток.

Кроме штурма сериалов: Каменских показала, на каких сайтах любит "зависать"

Насте здесь лет 15 не больше! Симпатяга! Красотка!

Круті

Супер молодец

Браво

А Настя ж то шикарна і без мейку

Красавчики!

Ребята, вы такие прикольные! Как здорово, когда муж и жена на одной волне!

Мне кажется, что скоро будет декретный отпуск! После карантина!

Настя красивая и накрашенная, и не накрашенная. Мало таких естественных девушек

Какая Настя милая и нежная без косметики

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась с поклонниками топ-3 эффектных домашних упражнений для стройности и хорошего самочувствия. Также певица во время карантина проводит онлайн-тренировки и приобщает поклонников к спорту.