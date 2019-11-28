"Сломал мне жизнь": Тодоренко сделала неожиданные признания о бывших

Регина Тодоренко не так давно разоткровенничалась об отношениях с мужем Владом Топаловым – она призналась, что вначале была просто очарована певцом, но после того, как они начали вместе жить, назвала его "невыносимым мужиком". Правда, потом артист реабилитировался – из него вышел прекрасный отец и хороший муж. Теперь же ведущая решилась на новую порцию откровений. В программе российского блогера и певицы Иды Галич "1-11", которая выходит на ее именном Youtube-канале, Регина рассказала о своих бывших.

В школьные годы Тодоренко не была обделена вниманием противоположного пола, а с ее юношескими романа связано немало забавных историй. Например, девушку чуть не исключили со школы из-за отношений с хулиганом.

"Один раз меня хотели исключить из школы. В 13 лет я встречалась с парнем, который был хулиганом. Он бил окна в школе по ночам и я ходила с ним в качестве поддержки. Тогда меня позвали к прокурору, позвали полицейских, нас вызвали на допрос. И я такая сидела меленькая, плакала: "Я просто встречалась с Женей! Он взял меня с собой". - с улыбкой вспоминает она.

Фото: Регина Тодоренко и Ида Галич (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая рассказала о своем первом поцелуе. "Я первый раз поцеловалась в шестом классе. Поцелуй был невинный, в засос. В 8 у меня был парень хулиган, потом в 8 классе был еще один парень постарше, из 11-го", - отметила Тодоренко.

Не все романы Регины были безоблачными – за школьного красавчика ей пришлось бороться с конкурентками, после чего у будущей звезды понизилась самооценка.

"Я влюбилась в парня из третьего класса, из паралели. Ромка Полушкин. Но в Ромку влюбилась не только я, нас было 12. Он был самый симпатичный: с ямочками, глаза голубые, челка. И мы все писали ему письма – тогда же не было телефонов. Он читал и нам иногда отвечал, а потом встречался с нами всеми по очереди. Говн*к, ненавижу его! Он мне жизнь сломал! С тех пор я перестала себя чувствовать самой красивой, самой лучшей", - со смехом рассказала Регина.

Видео: Youtube/Galich Ida

Ранее Влад Топалов восхитился материнством и самоотдачей Регины Тодоренко.