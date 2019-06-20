"Слишком сумасшедшая мать": Регина Тодоренко удивила неожиданным признанием

Экс-ведущая "Орла и Решки" и молодая мамочка Регина Тодоренко не раз поражала поклонников своей энергией и способностью все успевать - она очень быстро вернулась к работе после рождения сына Михаила, ведет два своих ТВ-шоу, а также снимается в рекламе, путешествует и, конечно же, проводит время с мужем и ребенком. На своей странице в Instagram Регина сделала несколько неожиданное признание о материнстве, а также попросила поклонников помочь ей принять решение.

Как оказалось, ей снова предложили принять участие в проекте о путешествиях - однако она сомневается, ведь сын еще совсем маленький, к тому же, ей очень нравится за ним ухаживать, даже если это и тяжело.

"Короче, мне снова предлагают проект про путешествия. Я люблю приключения, но оказалось, что я - слишком сумасшедшая любящая мать, которая хочет еще 3-4рых детей. Вы не поверите, но я получаю удовольствие от всего: от подъемов в 5 утра, от "хэканья" среди ночи, от непрекращающейся пробежки от нашей спальни до спальни сына, от смен подгузников и купания по 5 раз на день, от переодеваний, от трогательного "Мэ-мэ", когда я появляюсь в поле зрения сына, от маленьких ручек, которые тянутся к тебе и просят обняться, от неменяющегося пучка на моей голове и жутких топов для кормления, от пюре из брокколи на новом платье и от самой в мире прекрасной УЛЫБКИ) Вот сижу и думаю, стоит ввязываться в путешествия ли нет? И почему? Помогите разобраться. Пы.сы: а такие печеньки мне мама с папой на ДР прислали", - поделилась Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Мнения подписчиков ведущей разошлись - многие советуют ей отказаться и проводить как можно больше времени с сыном, пока он маленький, другие же призывают отправиться в путешествие или же попытаться как-то совмещать.

Нет, конечно, побудь с ребенком, попутешествовать всегла успеешь, а ребенок растет, и ты должна это видеть и быть с ним рядом

Регина, пока молодая делайте детей, а потом путешествуйте всей семьёй) Многие променяв ребёнка на карьеру в молодости потом очень жалеют)

Стоит вместе с ребёнком

Зачем? У вас и в Москве замечательные проэкты, и сын под боком. А там вы будете чувствовать постоянно себя виноватой: перед малышом, мужем и т.д. Малыш ещё немного подрастет и будете вместе прекрасно путешествовать

Если ввяжитесь в путешествия, значит лукавите по поводу сумасшедшей мамочки

Дааа, давай в путешествие

Неееет!!! Если только всей семьей!!!

Делайте то, от чего получаете удовольствие!)))

Нет, малыш вырастет потом тогда и ввязывайся

У тебя вся жизнь, чтобы работать, а сын будет маленький всего один раз

Только если малыша возьмёте с собой

Мне кажется что период путешествий активных уже в прошлом для вас)

Нет) как можно бросить своего кроху. Ему нужна Мама, а работы у вас на других проектах куча

По-моему, ещё рано, Ре. Заскучаешь

Слинг и Владислав Михайлович в помощь и ждём в новых проектах. Конечно ввязывайся

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко позабавила утренним фото с Владом Топаловым.

Ранее Влад Топалов показал смешное видео с празднования дня рождения жены Регины Тодоренко.

Кстати, Влад Топалов умилил нежным признанием своему "малышу-Симбе" - сыну Михаилу.