Слишком разные: 3 главные причины, по которым Кейт Миддлтон и Меган Маркл никогда не будут подругами

Отношения Кейт Миддлтон и Меган Маркл – одна из главных тем, которые волнуют поклонников королевской семьи по всему миру. В сети то и дело появляются новости о вражде герцогинь. А за этим следуют их совместные – вполне дружеские – выходы в свет. К примеру, посещение финала теннисного турнира Уимблдон, который состоялся в Лондоне в июле. Они веселились и выглядели вполне довольными обществом друг друга. Тем не менее, мировые таблоиды выяснили, что такое поведение – всего лишь дань традициям. На деле же они никогда не будут друзьями, и на то есть причины.

Кейт и Меган на турнире (фото: instagram.com/sussexroyal)

Из разных миров

Самая главная причина – происхождение. Как ни крути, Кейт и Меган из разных миров, и так оно останется навсегда. Хотя при этом, как уверяют очевидицы, обе девушки стараются сохранять уважение друг к другу и сохранять теплоту и вежливость в общении. Интересно, что, по словам инсайдеров, при этом королева Елизавета не отдает предпочтение Миддлтон, с которой знакома много лет. Говорят, она весьма уважительно относится к Кейт, в то время как к Меган она чувствует расположение и хочет поддержать. К тому же у них общая страсть – собаки.

Кейт старается сохранить теплые отношения (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Разные взгляды на семью

С момента появления на свет Арчи их отношения, как казалось, укрепились. Но ненадолго – в конце концов, с переездом герцогов Сассекских во Фрогмор-хаус они стали меньше видеться. Хотя поместье Меган и Гарри находится в часе езды от Кенсингтонского дворца, что сохраняет некий вид целостности семьи. Причиной непонимания между Кейт и Меган ткже называют и разные стили жизни герцогинь. Так, Кейт обожает проводить время с семьей, и любой поездке предпочтет общение с детьми. В то время как Меган чувствует потребность в постоянном движении и участии в разнообразных проектах. Об этом свидетельствует ее работа для британского Vogue сразу буквально после появления на свет малыша и выпуск коллекции одежды.

С появлением на свет Арчи отношения между ней и Кейт укрепились (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Жены братьев – не подруги

Психологи также поспешили высказать свое мнение по поводу отношений леди. Так, знаменитый семейный психотерапевт Хильда Берк утверждает, что между женами братьев редко завязывается дружба. В лучшем случае они служат неким "катализатором" между ними. В случае с Уильямом и Гарри, которые, по слухам, не сильно ладят, похоже, так и есть. Еще одна причина, по которой они могут не поладить – успехи детей. Сравнение неизбежно, и оно может рождать напряжение между Кейт и Меган.

Кейт в отличных отношениях с Гарри (фото: twitter.com/kensingtonroyal)