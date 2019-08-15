Слишком милые! Кайли Дженнер показала новые фото с любимым и дочерью

Кайли Дженнер, которая недавно отправилась в путешествие в честь своего 22-летия, продолжает праздновать. Девушка показывает все новые виды, а также – роскошные образы. Несколько часов назад на ее странице в Instagram появилась новая серия кадров.

Кайли Дженнер идут женственные наряды (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли позирует в женственном и весьма необычном для нее образе. Она примерила полупрозрачное белое платье с множеством оборок, корсетом на шнуровке и цветочным принтом. Фасон, отсылающий к баварскому стилю, весьма к лицу Кайли. Он подчеркнул талию и сделал ее формы максимально соблазнительными. Образ девушки дополнили белые шлепанцы на низком ходу, а также очки в оригинальной оправе из белых бусин от Gucci. Из аксессуаров в этот раз она предпочла ярко-розовую сумочку Hermes, которая отлично сочетается с цветами на ее платье.

Кайли и Трэвис обожают друг друга (фото: instagram.com/kyliejenner)

Но Дженнер не обошлась только фото своего соблазнительного наряда. Она опубликовала несколько кадров с любимым – Трэвисом Скоттом. Парень знаменитой бизнесвумен даже на отдыхе не изменяет своему фирменному стилю – он примерил наряд в духе рэп-исполнителей. Образ музыканта составили черные шорты, белая футболка с ярким принтом, бейсболка и кроссовки.

Сторми и Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

На одном фото рэпер обнимает Кайли, а на другом они весело смеются, держась за руки. Такую семейную идиллию завершил снимок малышки Сторми в коляске – Кайли, как заботливая мама, стоит рядом. Напомним, девочка у пары родилась в феврале прошлого года, и они души в ней не чают.

«Детка, нам нужно отправиться на Юг Франции», – написала Кайли под фото. «Вы такие милые», «Слишком милые», «Ох, как мило», – не устают восхищаться фолловеры 22-летней миллиардерши.

Кайли с подарком от Трэвиса (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, на день рождения парень Кайли порадовал ее роскошным презентом – внушительного размера бриллиантовым колье с подвеской в форме губ. Он знает, как много для Дженнер значит ее любимое дело.