Слишком мило! Николь Кидман показала редкое фото с младшей дочерью

Николь Кидман обожает свою семью. Особенно часто 52-летняя актриса демонстрирует любовь к мужу, музыканту Киту Урбану. Так, недавно она опубликовала совместное фото, сделанное накануне Рождества. Пара трогательно поздравила всех поклонников с наступающими праздниками, пожелав счастья «от их семьи ко всем». А вот детей она показывает крайне редко.

Николь с дочерью (фото: instagram.com/nicolekidman)

Тем приятнее было поклонникам увидеть на странице своей любимицы архивные кадры с младшей дочерью Николь и Кита - Фэйт. 28 декабря девочка отметила 9-летие, и знаменитая мама решила выразить свои чувства с помощью соцсетей. На черно-белом фото Кидман держит малышку на руках. Выглядит она невероятно молодо и роскошно. Впрочем, звезде до сих пор удается удивлять своим цветущим внешним видом весь мир. На втором фото она показала праздничный пирог со свечами, на котором написано: «Счастливого 9-го дня рождения, Фэйт».

Николь и Кит (фото: instagram.com/nicolekidman)

Напомним, у Николь есть двое детей от брака с Томом Крузом: дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони, которых они усыновили. Дети сейчас живут в Англии и мало общаются со своей знаменитой мамой. Хотя в интервью она признается, что готова всегда принять их в своем доме и скучает по ним. Оба они увлекаются, как и их отец, сайентологией.

В браке с Китом, за которого она вышла в 2006-м году, родилось двое детей. Сандэй Роуз появилась на свет в 2008-м году. Девочку родила сама Николь. А вот Фэйт Маргарет была выношена суррогатной матерью.

Николь обожает свою семью (фото: instagram.com/nicolekidman)

«Это очень мило!», «Вы такие красивые», – не устают восхищаться фоловеры Кидман. «Восхитительны!», – не удержалась и давняя подруга Николь, легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл.