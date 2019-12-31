Слишком мило! Эшли Грэм опубликовала фото своего темнокожего малыша

Эшли Грэм станет мамой уже совсем скоро – пополнение в семействе пышнотелой модели и видеооператора Джастина Эрвина планируется уже в январе наступающего года. В связи с этим событием звезда уже успела сделать множество постов. Она рассказывала, какие продукты ест, какие процедуры предпочитает, и просто – как меняется ее восприятие себя. А несколько часов назад на странице 32-летней звезды появились кадры с малышом.

Эшли и Джастин (фото: instagram.com/ashleygraham)

Правда, поклонникам рано радоваться прибавлению в знаменитой семье. Трогательными архивными кадрами, где позирует кудрявый малыш, Эшли поделилась в честь дня рождения своего любимого мужа. «Ты мой лучший друг и настоящий подарок от Бога!», – написала Эшли под галереей с несколькими фото из прошлого ее супруга.

Муж Эшли в детстве (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, пара вместе уже больше десяти лет, а осенью этого года супруги объявили радостную новость о том, что совсем скоро ожидают появления на свет своего первенца. Похзже звезда расазала, что они ожидают мальчика.

«Все вокруг (родители, друзья, агенты) всегда были сосредоточены только на моем весе, а потом я встретила человека, который хотел просто поговорить со мной. Мы поженились в 2010 году», – рассказала в одном из интервью Эшли Грэм.

Джастин Эрвин (фото: instagram.com/ashleygraham)

Напомним, ранее Эшли снялась в провокационной фотосессии, где предстала полностью обнаженной. Интересно, что позировала она мужу. Возможно, потому, что звезда полностью доверилась любимому мужчине, кадры получились откровенными, чувственными и атмосферными. «Последний снимок года с любовью всей моей жизни, растущей любовью всей нашей жизни», – написала Эшли под снимками, которые показала в своем микроблоге.