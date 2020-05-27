Слишком красивая: Кайли Дженнер блистает в "хищном" наряде и с новой прической

Кайли Дженнер – известная бизнесвумен, модель и популярный блогер в Instagram, которая привыкла удивлять сеть смелыми и яркими образами. 22-летняя миллиардерша отлично знает: лучшего пиара, чем соблазнительные снимки, не найти. Поэтому для своего блога знаменитость снимает пикантные луки в купальниках, соблазнительные селфи, а также аутфиты с профессиональным макияжем, созданным продуктами из ее косметической линии.

Девушка примерила новый образ (фото: instagram.com/kyliejenner)

Новый образ одной из младших сестер Кардашьян-Дженнер составили наряд с абстрактным принтом в виде змеи. А изюминкой его стал мейк-ап с розово-бронзовыми тенями, стрелками, пышными ресницами и довольно нейтральными губами. В дополнение к макияжу Кайли подобрала крупные серьги Chanel. Отдельного внимания заслуживает прическа девушки. Она слегка поменяла цвет, дополнив блонд темными прядями, а также заплела волосы в популярную прическу у всех девушек планеты который год – луковку. У лица Кайли оставила длинную прядь. «Я так хороша в этом макияже», – написала Дженнер. Сеть тут же согласилась с бизнесвумен, добавив также массу своих эпитетов.

Ты благословлена Небесами

Вау

Так хороша

Королева Кайли

Восхитительна! Люблю этот цвет волос и тона

Вау, я в восторге от этого цвета

Прекрасная леди

Девушка, да

Эти вибрации

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/kyliejenner)

Напомним, в последнее время Кайли часто постит модные образы. По всей видимости, девушка соскучилась по работе, встречам и тусовкам. Хотя даже на карантине бизнесвумен не переставала заниматься продуктами своих брендов: выпуском товаров для кожи, парфюмов и косметики. За всем этим она не забывает о материнстве и старается каждую свободную минуту проводить с малышкой Сторми. Фото с ребенком за период самоизоляции стали не менее популярными, чем модные луки знаменитости. Так что Дженнер успевает все виртуозно!