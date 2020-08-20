Слишком красивая: Каменских в пикантном топе и мини поделилась рецептом поднятия настроения

Настя Каменских не забывает о воих поклонниках ни на день – она регулярно пополняет вою ленту в Instagram свежим контентом и демонстирует различные образы и наряди, делится мыслями и мотивацией, а также публикует ролики из TikTok. На новом видео певица показала лук с короткой мини-юбкой с накладными карманами и текстильным поясом, а также джинсовым топом с открытой спиной.

Настя решила сделать акцент в макияже на глаза, соединив сразу несколько трендов, которые помогли сделать взгляд более выразительным. "Когда настроение для стрелок и смоки", - подписала фото Настя.

Поклонники оценили эффектный лук звезды. Об этом они сообщили в комментариях.

Настя Каменских показала яркий макияж глаз (фото: instagram.com/kamenskux)

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Шикарная

Красуня

Слишком красивая

Очень красиво, Настя. Вам очень-очень идет

Бомба

Настя огонь

Какая же ты Красивая, Настенька. Ты воодушевляешь на все, и стремится к такой красоте тоже

Секси

Богиня

Скриншот комментариев

"В 8/10 случаях движение телом - лучший способ поднять настроение", - подписала Настя ритмичный танец на камеру.

Напомним, что ранее полностью обнаженная Настя Каменских рассказала о своей традиции. Певица показала, каким образом ощущает единение с природой.