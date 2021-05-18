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Слишком горячо: Тина Кароль в микротопе свела с ума пикантными фото

Автор: Lite

Тина Кароль вызвала ажиотаж в сети, поделившись кадрами из откровенной фотосессии. Поп-дива выпустила собственную коллекцию платков, которую представила на себе.

Фотографии в соблазнительном образе артистка опубликовала в своем Instagram.

Тина позировала в черном микротопе на тонких бретелях и лосинах с пикантным вырезом, демонстрируя свои аппетитные формы во всей красе.

Свой сексуальный образ она дополнила платком на голове, который выпустила совместно с брендом Dolya.

Волосы Кароль уложила в красивые волны, оставив две пряди у лица.

"Платочки - новый drop", - сообщила звезда под снимками.

Тина Кароль показала соблазнительную фигуру на горячих кадрах (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники пришли в восторг от горячей публикации певицы и засыпали ее комплиментами.

  • Почему такая идеальная?
  • А этой женщине точно 36? 18 же!!!
  • Почему Тина такая шикарная
  • Слишком горячо
  • Сильно красивая
  • Кароль, что за огонь
  • Ай какая!
  • Кошечка
  • Фигура супер! Молодец! Трудяжка!
  • Уля-ля, что за конфетка такая
  • Платочек класс!
  • Такая стройная стала

Ранее Тина Кароль прокомментировала слухи о ее отношениях с Даном Баланом. Певица также прояснила ситуацию относительно заявлений, что их история - это всего лишь постановка.

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