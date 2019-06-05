Слишком горячо! Настя Каменских топлесс взорвала сеть жарким фото из душа

Популярная певица Настя Каменских, которая 23 мая вышла замуж за рэпера и продюсера Потапа, не перестает баловать поклонников горячими снимками, будоража их воображение пикантными кадрами. Более того, в клипе своего любимого мужа на песню-посвящение "Константа", которая вышла за день до бракосочетания пары, она появилась в белье и даже позировала в постели. Впрочем, черно-белая видеоработа, которую рэпер назвал своим самым искренним и чесным произведением, уже успела побить рекорды на YouTube и набрать около 4 млн. просмотров. Об этом Настя решила сообщить оригинальным образом, опубликовав в Instagram фото топлесс.

Соблазнительная стройная красотка позирует под струями воды в душе, опершись одной рукой о стекло, а второй прикрывая обнаженную грудь. На ней – лишь светлые трусики с высокой посадкой, подчеркнувшие стройную талию.

"Быть вместе в своем собственном мире. 4 000 000 просмотров "Константа" Потапа! Magic of love!" - подписала она пикантный кадр.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Стоит ли говорить, что одним из первых обнаженное фото жены оценил сам продюсер. Он оставил смайлы в виде языков пламени и сердечек. А вот мнения пользователей сети разделились: одни пришли в восторг от фигуры девушки и ее смелости, а другие осудили ее за излишнюю откровенность, напомнив, что замужней женщине не стоит публиковать столь интимные снимки.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Я обожаю ваш дуэт, ваше творчество с Потапом, но не понимаю, для чего вы выставляете свое обнаженное тело, красивая фигура и в одежде видна, но вы же певица, выставляйте фрагменты из своего творчества", "В своем мире, но без обнаженных фото напоказ", "Потапу конечно повезло!", "Шикарная!", "Ты прекрасна!", "Вроде бы поженилась и фотки будут без эротики, а нет", "Очень нежная фотография", "Это лишком великолепно!" - делились мнение фолловеры Насти.

Напомним, что Потап умилил сеть "скромным" фото в свадебном костюме.

Ранее Потап и Настя позабавили сеть милым оригинальным фото в необычной "медведя", сделанным на фоне природы.