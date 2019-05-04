Слишком горячо! Лобода в купальнике взбудоражила сеть идеальными изгибами

Популярная певица Светлана Лобода взяла за правило несколько раз в год выделять время для полноценного отпуска с детьми и полного релакса. Она отправляется на экзотический курорт и наслаждается беззаботным временем наедине с собой и близкими. Этот раз не стал исключением – артистка сообщила, что перед очередным туром решила отдохнуть, правда, куда именно она улетела, поклонникам не сообщала. Впрочем, судя по фото, звезда восстанавливает силы у моря или океана и не забывает давать повод для обсуждений горячими снимками, показывая фото с курорта. Так, знаменитость опубликовала в Instagram кадры в пикантном купальнике, подчеркнувшем ее прелести.

Певица красуется у бассейна с лазурной водой. Ее глаза прикрыты солнечными очками, а сплошной черный купальник с открытой спиной и экстремальной линией декольте притягивает внимание к аппетитным округлостям стройной фигуры.

Светлана Лобода показала декольте в откровенном купальнике (видео: instagram.com/lobodaofficial)

Она позирует в нескольких ракурсах, а также показывает на видео прогулку вдоль берега, давая детально рассмотреть свои формы.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники пришли в полный восторг от увиденного. Они назвали фигуру Светланы идеальный и наперебой оставляли восхищенные комментарии.

"Самая лучшая фигура", "Какая вы красивая!", "Какая шикарная!", "Идеальна во всем!", "Фигура отпад", "Ну просто настоящая Superstar. Как можно быть такой идеальной?!", "Светлана, вы супер! Ну, нельзя быть красивой такой!", "Роскошная девушка!", "Просто Королева!", "Неописуемо красивая! Эталон красоты!" - не смогли удержаться от комплиментов подписчики.

Стоит сказать, что в отпуск Светлана отправилась с детьми – Евангелиной и Тильдой. Певица умилила сеть трогательным снимком с младшей дочерью, которая цепко и нежно держит звездную маму за руку.

Ранее MONATIK оригинально перепел новый хит Светланы Лободы "Пуля-Дура".

Напомним, что Светлану Лободу заподозрили в отношениях с шоуменом Александром Реввой.