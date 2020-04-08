До слез: Потап в платье с пикантным разрезом вызвал ажиотаж в сети заводным танцем

Потап и Настя Каменских даже на карантине не отстают от последних мировых трендов. Так, рэпер уже успел приобщиться к захлестнувшему соцсети флешмобу под названием “Flip The Switch”, правда сделал это весьма оригинально, "поменявшись" образом с собачкой жены, Мими. Но, согласно правилам челленджа, парочки примеряют лук вторых половинок – мужчины "перевоплощаются" в девушек, и наоборот. Потап и Настя решили поделиться собственной версией. И не прогадали!

Всего за пару часов видео собрало более 650 тыс просмотров и более 1900 комментариев. Поклонники пришли в восторг от перевоплощений звездной парочки и не смогли сдержать смех. Так, Потап надел черное платье по фигуре с пикантным разрезом на подоле и пушистую голубую шубку жены. А также позаимствовал ее длинные серьги. Он "соблазнительно" двигался в такт треку, пытаясь повторить па Насти.

Поклонники пришли в восторг от увиденного и наперебой стали оставлять комментарии.

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Красавцы

Супер

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Красивая пара

Потап супер!

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Огонь

Не хуже Джей Ло!

До слез

Скриншот комментариев

Кстати, к флешмобу “Flip The Switch” приобщилась еще одна яркая пара украинского шоу-бизнеса – Надя Дорофеева и Владимир Дантес. Они устроили переодевания в гардеробной, а певец примерял небесно-голубое платье-мини из перьев.