Слава из НеАнгелов в Тель-Авиве показала аппетитные формы в купальнике (фото)

Слава Каминская продолжает баловать поклонников солнечными и очень яркими фото из Тель-Авива. При этом солистка поп-группы НеАнгелы не забывает и своим тонким чувством юмор блеснуть. Так, во время публикации очередного фото, Каминская в геотегах указала "Киевская область", что очень развеселило ее подписчиков.

Однако вернемся к фото. На снимке расслабленная Каминская позирует в пляжном образе. На певице – купальник, перевязанная на бедрах рубашка, забавная кепка с изображением уточки, синие солнцезащитные очки и маленькая сумка через плечо.

Свое новое фото Каминская сопроводила лишь двумя смайликами – солнышком и поднятыми вверх руками.

Слава Каминская на отдыхе в Тель-Авиве (фото: instagram.com/babaslavka)

И все же поклонников певицы привлек внимание именно ее купальник. Несмотря на то, что он черного цвета и закрытый, в нем есть важна деталь, а именно – глубокая зона декольте. Также фаны Каминской поспешили прокомментировать ее забавный геотег.

"Да конечно Киевская область))) Тель-Авив!"

"По-моему, это не совсем киевская область))"

"Будет селфи на Гидропарке?!)"

"А у нас теперь пальмы под Киевом?"

"В тренде! Красивейшая"

"А вы, Славочка , как всегда, божественны)"

"Слава, Вы красотка!"

Отметим, что ранее Каминская уже публиковала фото в этом купальнике. Только без различных аксессуаров, демонстрируя свою точеную фигуру.

Слава Каминская на отдыхе в Тель-Авиве (фото: instagram.com/babaslavka)

Кстати, чуть позже Каминская поделилась с поклонниками другим фото – уже в Киеве.

"Время от времени следует отдохнуть от безделья)) С корабля на бал", - подписала яркий снимок певица.

На фото солистка НеАнгелов позирует в коротком летнем платье с насыщенным принтом белого и голубого цвета. Свой летний образ Каминская дополнила красным рюкзаком, синим ремешком, который подчеркивает талию, и солнцезащитными очками с прозрачным голубым стеклом.

Стильная Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, что до этого Каминская показала целую серию интересных фото из Тель-Авива, где прошло Евровидение 2019. При этом украинская певица побывала за кулисами конкурса и даже сделала фото с Кончитой Вурст. Однако позже певица почему-то удалила эти фото из своей instagram-странички.

Также ранее Слава из НеАнгелов умилила прогулкой с мамой и детьми.