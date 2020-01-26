Слава из НеАнгелов в латексе показала соблазнительные формы в пикантной йога-позе

Слава Каминская из группы НеАнгелы вернулась с отдыха и сразу же занялась собой. Популярная певица показала новое фото на своей странице в Instagram. На снимке она прильнула к стенке.

Артистка отметила, что долгое время не могла себя заставить пойти в зал и вообще заняться спортом. Но ее мотивацией стал новый костюм, в котором она сфотографировалась.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Стоит отметить, что фото получилось эффектным, поскольку данный костюм подчеркнул аппетитные формы певицы. Слава рассказала, что она качала пресс в гримерке после своего концерта.

Пользователи сети также прокомментировали фото артистки.

Вы великолепны, аплодирую! Лучшее, что с человеком может случится - это когда он идет своими путем и радует собой окружающих;

А я всегда, когда мне надо идти в спорт зал, и мне очень лень, говорю себе "ты жирная, соберись, нужно, реальных отмазок сегодня не пойти нет", и все, собралась и занимаюсь;

Влюбиться - лучшая мотивация;

Вау;

Меня мотивируют вот такие фото как у вас;

Огонь;

Так Вы - Слава, Вы и есть мотиватор.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Слава Каминская поразила своих поклонников фотографией с отцом. Пользователи сети отметили, что певица очень похожа на отца. Кроме того, поклонники заявили, что младшая дочь артистки тоже похожа на дедушку.