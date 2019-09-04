"Сладкие девочки": жена Ступки восхитила стильным выходом в свет с дочкой

Фото: Полина Логунова (instagram.com/polinalogunova)

Вместе с маленькой Богданой жена Ступки появилась на UFW

Известный украинский актер Дмитрий Ступка и его жена, телеведущая и блогер Полина Логунова долгое время скрывали от общественности лицо своей доченьки Богданы, которой уже исполнилось два года. Лишь недавно звездная пара наконец решила показать публике свою малышку и даже завела для нее отдельный аккаунт в Instagram, где уже появились яркие кадры очаровательной девчушки. Перестали они прятать ребенка и на своих страничках, где ранее показывали ее лишь со спины.

Так, Полина решила посетить один из показов Украинской недели моды, которая сейчас проходит в Киеве. Сделала она это в компании маленькой модницы Богданы - мама нарядила дочурку в милое красное платьице и белые сандалики. Сама Логунова вышла в свет в стильном и элегантном образе - она примерила костюм, состоящий из черных брюк и пиджака, а также белой футболки. Завершают лук босоножки на шпильке и крупные серьги.

На снимке супруга Ступки держит малышку на руках и счастливо улыбается на камеру, Богдана же сохранила серьезное выражение лица.

Фото: Полина Логунова с дочкой Богданой (instagram.com/polinalogunova)

"#ufwss20 продолжается и в этом году я прямо впервые так наслаждаюсь коллекциями, точечное попадание в идею коллекции, очень гармоничные модели. В общем полистайте своих дизайнеров, они же стараются для вас.

Что выбрала я: После поездки в США, меня не отпускает мысль, что качество моделей представительств мировых брендов оставляет желать лучшего и таки я заказываю зарубежом. В размерах я мало соображаю поэтому мне нужна помощь при подборе и оформлении заказа, в этом я тоже не очень. Костюмы - моя страсть, а на мне новая осенняя коллекция Zara. В Украине ее нет еще в продаже, а мне смогли доставить раньше всех. утэто я понтанулась. Как вам костюмчик?" - поделилась своими мыслями о модных тенденциях Логунова.

Дмитрий Ступка не смог удержаться и прокомментировал нежное фото.

"Мои сладкие", - написал актер.

Скриншот комментариев (instagram.com/polinalogunova)

Подписчики умилились стильной парочке и оставили множество теплых отзывов.

Оч классный

Сладкие девочки

Чудове та миле фото. Костюм класний!!!

Костюм супер

Папа вылитая

Костюм шикарный, обожаю костюмы ...

Костюм просто бомбезний а ви в ньому

Красивый костюм, а Вы с малышкой ещё прекрасней!!!

И костюм красивый и девочки шикарные

Супер стиль

Гарний костюмчик, я б одягнула

Бомба. Але малютка ще краще

Скриншот комментариев (instagram.com/polinalogunova)

Напомним, жена Ступки Полина Логунова соблазнила идеальными формами в бикини на отдыхе в Доминикане.

Ранее Полина Логунова рассказала, откуда можно черпать мотивацию и вдохновение.