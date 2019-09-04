"Сладкие девочки": жена Ступки восхитила стильным выходом в свет с дочкой

Вместе с маленькой Богданой жена Ступки появилась на UFW
Известный украинский актер Дмитрий Ступка и его жена, телеведущая и блогер Полина Логунова долгое время скрывали от общественности лицо своей доченьки Богданы, которой уже исполнилось два года. Лишь недавно звездная пара наконец решила показать публике свою малышку и даже завела для нее отдельный аккаунт в Instagram, где уже появились яркие кадры очаровательной девчушки. Перестали они прятать ребенка и на своих страничках, где ранее показывали ее лишь со спины.
Так, Полина решила посетить один из показов Украинской недели моды, которая сейчас проходит в Киеве. Сделала она это в компании маленькой модницы Богданы - мама нарядила дочурку в милое красное платьице и белые сандалики. Сама Логунова вышла в свет в стильном и элегантном образе - она примерила костюм, состоящий из черных брюк и пиджака, а также белой футболки. Завершают лук босоножки на шпильке и крупные серьги.
На снимке супруга Ступки держит малышку на руках и счастливо улыбается на камеру, Богдана же сохранила серьезное выражение лица.
Фото: Полина Логунова с дочкой Богданой (instagram.com/polinalogunova)
"#ufwss20 продолжается и в этом году я прямо впервые так наслаждаюсь коллекциями, точечное попадание в идею коллекции, очень гармоничные модели. В общем полистайте своих дизайнеров, они же стараются для вас.
Что выбрала я: После поездки в США, меня не отпускает мысль, что качество моделей представительств мировых брендов оставляет желать лучшего и таки я заказываю зарубежом. В размерах я мало соображаю поэтому мне нужна помощь при подборе и оформлении заказа, в этом я тоже не очень. Костюмы - моя страсть, а на мне новая осенняя коллекция Zara. В Украине ее нет еще в продаже, а мне смогли доставить раньше всех. утэто я понтанулась. Как вам костюмчик?" - поделилась своими мыслями о модных тенденциях Логунова.
Дмитрий Ступка не смог удержаться и прокомментировал нежное фото.
"Мои сладкие", - написал актер.
Скриншот комментариев (instagram.com/polinalogunova)
Подписчики умилились стильной парочке и оставили множество теплых отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/polinalogunova)
Напомним, жена Ступки Полина Логунова соблазнила идеальными формами в бикини на отдыхе в Доминикане.
Ранее Полина Логунова рассказала, откуда можно черпать мотивацию и вдохновение.