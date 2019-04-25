Такие сладкие: Дантес умилил самыми любимыми фото с Дорофеевой в Амстердаме

Надя Дорофеева и Владимир Дантес продолжают свой сказочный отдых в Европе. Напомним, что поначалу пара с друзьями укатила в Амстердам, откуда буквально засыпали романтичными фото и видео своих поклонников. Надя и Вова показывали свои завтраки, прогулки, вечеринки, влюбленные взгляды… Позже певица и блогер отправились в Париж, где встретились с Потапом и Настей Каменских, а также с Лилией Подкопаевой и ее женихом.

В столице Франции пара также продолжила отдыхать и развлекаться: изучать город, ходить по кафешками и т.д. А недавно Надя Дорофеева прокатилась на самокате прямо на площади у Эйфелевой башни. Что поспешила запечатлеть на память.

Однако Владимир Дантес решил еще раз освежить в памяти недавние эмоции от Амстердама и опубликовал на своей instagram-страничке несколько красочных и очень светлых фото.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

На снимках Дантес позирует с Дорофеевой в поле красных тюльпанов. Дантес держит возлюбленную на руках, они искренне улыбаются. Фото буквально пронизаны любовью!

"Альбом, как альбом))) Но мои любимые - сектантские фото)" – как всегда, в шутливой форме подписал серию снимков Владимир Дантес. Судя по всему, под "сектантскими фото" он имел в виду снимок, на котором они с друзьями выстроились в ряд.

В любом случае поклонники пары просто пришли в неописуемый восторг от этих фото. Многие отметили, что это очень мило!

Такая красивая пара!

Какая красота! Особенно, где вы вчетвером стоите....

Слишком мило!

Такие сладкие!

Какие же вы красивые!

Очень красивые фото!)

Самая лучшая пара!

Ах, какой ты красавчик)

Невероятно счастливые фотки, классные!

Какие же вы! Обожаю эту серию фоток...

Все таки красный цвет особенный)

Какие вы здесь счасливые....особенно Надя! Пусть у вас все будет замечательно!

Такие котики)

Напомним, ранее Надя Дорофеева соблазнила аппетитными формами. Певица также позировала в поле тюльпанов в ярком облегающем комбинезоне.