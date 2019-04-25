Такие сладкие: Дантес умилил самыми любимыми фото с Дорофеевой в Амстердаме

На снимках пара излучает счастье и любовь
Надя Дорофеева и Владимир Дантес продолжают свой сказочный отдых в Европе. Напомним, что поначалу пара с друзьями укатила в Амстердам, откуда буквально засыпали романтичными фото и видео своих поклонников. Надя и Вова показывали свои завтраки, прогулки, вечеринки, влюбленные взгляды… Позже певица и блогер отправились в Париж, где встретились с Потапом и Настей Каменских, а также с Лилией Подкопаевой и ее женихом.
В столице Франции пара также продолжила отдыхать и развлекаться: изучать город, ходить по кафешками и т.д. А недавно Надя Дорофеева прокатилась на самокате прямо на площади у Эйфелевой башни. Что поспешила запечатлеть на память.
Однако Владимир Дантес решил еще раз освежить в памяти недавние эмоции от Амстердама и опубликовал на своей instagram-страничке несколько красочных и очень светлых фото.
Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)
На снимках Дантес позирует с Дорофеевой в поле красных тюльпанов. Дантес держит возлюбленную на руках, они искренне улыбаются. Фото буквально пронизаны любовью!
"Альбом, как альбом))) Но мои любимые - сектантские фото)" – как всегда, в шутливой форме подписал серию снимков Владимир Дантес. Судя по всему, под "сектантскими фото" он имел в виду снимок, на котором они с друзьями выстроились в ряд.
В любом случае поклонники пары просто пришли в неописуемый восторг от этих фото. Многие отметили, что это очень мило!
Напомним, ранее Надя Дорофеева соблазнила аппетитными формами. Певица также позировала в поле тюльпанов в ярком облегающем комбинезоне.