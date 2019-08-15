"Сладкая парочка": Лилия Ребрик покорила сеть нежным фото с мужем

Супруги поздравили поклонников с медовым Спасом
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик регулярно восхищает своих подписчиков стильными и эффектными образами, ведь для съемок утреннего шоу она едва ли не ежедневно примеряет новый наряд. Кроме того, артистка с удовольствием показывает и кадры из семейной жизни с любимым супругом и детьми.
Так, Лилия просто-таки очаровала сеть новым нежным фото на своей страничке в Instagram. На нем она запечатлена с мужем Андреем Диким, при этом он страстно прижал Ребрик к себе, а та довольно прильнула к любимому. Снимок получился очень светлым и летним и наполненным любовью.
Звездные супруги поздравили всех украинцев с праздником медового Спаса.
"З медовим Спасом дико вас вітаємо!!! Солодкого життя вам дико ми бажаємо!!!" - прокомментировала Ребрик.
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловеры поблагодарили Лилию за поздравления и оставили множество умиленных отзывов, восхищаясь их парой.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик сверкнула роскошной грудью в "страстном" наряде. Артистка примерила красное платье на съемках сериала "Папаньки 2".
Ранее Лилия Ребрик показала летний образ в полосатом платье-сарафане с бантами-завязками на плечах.
Также телеведущая Лилия Ребрик рассказала, чем привыкла заниматься, пока ее годовалая малышка Полина сладко спит.