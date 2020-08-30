Сладкая парочка: Каменских очаровала счастьем в Турции с Потапом и покорила пляжным фотосетом

Пара наслаждается отдыхом в Турции
Потап и Настя Каменских умеют прекрасно совмещать работу и отдых. Пара даже нашла меткое определение для своего смешанного вида деятельности – workation ( путешествия с целью отдохнуть + решение рабочих вопросов). На этот раз артисты отправились в Турцию, где у Насти запланированы выступления. Помимо отдыха на пляже у моря, супруги ходили на романтическое свидание и поделились кадрами ярких моментов отдыха в Instagram.
Продюсер опубликовал счастливые кадры с женой, сделанные на территории отеля, на фоне зеленых гор. Настя предпочла для ужина с мужем романтичное и женственное платье с глубоким декольте и трендовую обувь с прозрачными вставками. Потап решил выбрать total black образ, разбавив его лишь светлыми кроссовками. Он обнял любимую жену и вместе с ней сделал селфи.
"1,5 дня в Турции на каникулах с Настей", - оставил Потап подпись на английском. А вот кадрами с романтичного ужина Настя поделилась в разделе "сторис". Поклонники не смогли удержаться от комплиментов.
Потап и Настя Каменских показали романтичные кадры из Турции (фото: instagram.com/realpotap)
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Настя также решила показать пляжный фотосет в черном купальнике. Она надела множество изящных украшений, что сразу бросилось в глаза ее поклонникам.
"Ощущение любви, мира и безмятежности. С добрым утром, мой прекрасный мир!" - оставила мотивирующую и жизнеутверждающую подпись певица.
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Ранее Настя Каменских в шелковом халатике с прозрачными вставками поделилась секретным ритуалом красоты.