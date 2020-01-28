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Сладкая конфеточка: Тина Кароль "изменила" своей фирменной красной помаде

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Стоит отметить, что новый оттенок ей тоже к лицу

Певица Тина Кароль, которая продолжает интриговать публику и не раскрывает всех подробностей отношений с Даном Баланом, недавно получила неожиданное предсказание от нумеролога, которая рассказала, как на самом деле в этом году у нее сложатся отношения с мужчинами. А пока, знаменитость остается одной из самых желанных невест страны, она активно ведет свою страничку в Instagram где публикует снимки различной степени откровенности и выставляет на показ все свои прелести.

Однако, стоит отметить, что в последнее время девушка снизила градус сексуальности на своих фото и все чаще стали появляться уютные и милы публикации. Например, недавно Тина пленила профессиональным снимком, на котором акцент сделан на ее игривый взгляд и губы. Звезда позировала в массивных украшениях, призывно глядя в камеру.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Не ускользнула от внимания ее фанов и важная подробность - на фото Тина "изменила" своей яркой-красной помадой, с которой буквально не расставалась уже довольно длительное время, что та даже стала фирменным знаком вокалистки. На этот раз Тина нанесла помаду в холодных розовых тонах, которая впрочем тоже оказалась ей к лицу.

И конечно, же такой снимок не мог оставить равнодушными ее поклонников, которые похвалили сдержанный образ певицы:

  • Краля
  • Очароваашка
  • Невероятная
  • Милашечка
  • Тіночка, чудова загадкова посмішка! Бажаю якомога скоріше стати прекрасою достойному чоловікові!!!
  • Бомбита
  • Ой, какая хорошая
  • самая сладкая конфеточка
Напомним, что певица совершенно случайно попала на битву образов, появившись в совершенно одинаковых платьях с Бейонсе.
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