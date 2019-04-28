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Сладкая конфетка: жена Тищенко прогулялась по Риму в эффектном наряде


Девушка выбрала для прогулок шикарное розовое платье

Молодая жена Николая Тищенко Алла Барановская не дает себе скучать - недавно девушка с размахом отпраздновала в ресторане свой 24-й день рождения, кроме того, она занимается бизнесом в сфере красоты, помогает мужу и воспитывает маленького сына Давида. Перед Пасхой бизнесвумен решила устроить себе небольшую передышку и отправилась с подругой на несколько дней в Рим. Красочными снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Для прогулок по Вечному городу Алла выбрала очень эффектный и "вкусный" наряд - длинное розовое шелковое платье. Сверху она набросила светлый клетчатый пиджак оверсайз, а дополнила образ прозрачными босоножками и солнцезащитными очками. 

"Римские каникулы. 12 км сегодня done. Привезти вам подарочки из Рима?" - написала Барановская.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Она эффектно позировала на фоне Колизея и других римских достопримечательностей. А на Пасху Алла воссоединится с семьей у моря.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

"Эти 4 дня перезагрузили меня полностью. А все началось со звонка моей Алисы)) И мы поняли, что пора улетать. Италия, люблю все в тебе, кроме салонов красоты. Послезавтра в это же время я буду на берегу моря, догадались где проведу майские? Летит вся наша большая семья! Наконец будем вместе со всеми", - поделилась супруга ресторатора.

Фото: Алла Барановская (instagram.com/allabonya)

Подписчики не смогли оставить без внимания шикарный образ Барановской и поспешили оставить свои комментарии.

  • "Как картинка"
  • "Алла, Вы крутая. Совмещаете семью, бизнес и отдых для себя, за это Вам большой респект, не каждая девушка так сможет"
  • "Красивая)))"
  • "Как Вам идёт этот цвет!!!!!!Очень красиво!!!"
  • "Роскошная"
  • "Вкусная конфетка"
  • "Очень нравятся Ваши босоножки"
  • "Загадка, как делать такие фото. очень красивая, и ПЛАТЬЕ"
  • "Алла, Вы - красотка"
  • "Какой образ"
  • "У вас такой шикарный вкус, все образы просто вау"
  • "Какие НЕВЕРОЯТНОЕ сочетание цветов"

Напомним, известный украинский ресторатор и телеведущий Николай Тищенко устроил своей любимой жене Алле Барановской роскошный праздник на ее 24-летие.

Ранее жена Николая Тищенко Алла Барановская похвасталась идеальной фигурой в total black образе.

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