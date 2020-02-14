Сладкая конфета: Настя Каменских и горячий испанец Juan Magan покоряют страстным дуэтом

Настя Каменских молниеносно покорила Латинскую Америку и теперь, не сбавляя темп, создает музыку без границ в громких коллаборациях с артистами мирового уровня. В День святого Валентина артистка представила страстный дуэт со всемирно популярным испанским исполнителем Juan Magan и клип на трек «Lollipop».

Juan Magan признан во всем мире за его весомую роль в развитии жанра «Electro Latino» и сотрудничал с такими артистами как: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio и др.

«NK - необыкновенно талантливая певица, у нее шикарный голос, который должна услышать вся планета. Только самый топовый и целеустремленный исполнитель всего за два года сольной карьеры может достичь таких невероятных вершин не только у себя, но и в Латинской Америке. Это невероятно. И совместная работа с ней для меня неповторимый опыт», - прокомментировал Juan Magan.

NK x Juan Magan - Lollipop

Клип, который артисты презентовали в День святого Валентина, показывает историю влюбленных сердец, которых разделяет расстояние, но так сближает любовь и страсть. Режиссером выступила Тата Белинина, которая уже работала с NK над клипом «Peligroso».

«Мне нравится создавать музыку без границ, показывать на своем примере, что все границы только у нас в голове. И я очень рада, что Juan Magan разделяет также эту идею, - сказала NK. - У нас получилась крутая коллаборация. «Lollipop» - это про страсть и пылкую любовь, посвящается всем влюблённым».

Песню записывали на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет выпустила десятки золотых и платиновых альбомов. На студии работали также такие артисты как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan и другие.

Роскошные образы Каменских в новом клипе Lollipop

Сейчас NK заканчивает работу над своим первым испаноязычным альбомом, который планирует презентовать уже весной.

Певица уже успела порадовать поклонников двумя яркими коллаборациями - ремиксом на песню «Peligroso» с De La Ghetto и последней новинкой - зажигательным треком «MIAMI» с Jacob Forever и Jessy Frank, которую презентовала совсем недавно.

NK первой среди украинских артистов удалось достигнуть таких высот на зарубежном музыкальном рынке. Дебютный англо-испаноязычный трек NK «Peligroso» возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV и привлек внимание популярного пуэрториканского исполнителя Де Ла Гетто, - так в результате появился совместный ремикс на «Peligroso».

Украино-англо-испаноязычный трек «Elefante» NK пригласили представить в Мексику, где певица презентовала его на самых популярных теле и радиопередачах. Всего за 8 недель клип на трек собрал более 25 миллионов просмотров, а сама песня покоряет национальные радиостанции США, Канады и Мексики, где украинский артист звучит впервые.

Напомним, ранее Потап и Каменских очаровали счастливым фото в День всех влюбленных.