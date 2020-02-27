Не для слабонервных: Бритни Спирс показала видео, как сломала ногу

Бритни Спирс, которая ранее неустанно радовала поклонников видео из спортзала, в последнее время пропала из соцсетей. Все дело в том, что 38-летняя певица сломала ногу. Сначала в сеть попали снимки, сделанные папарацци. Затем и сама Спирс стала выкладывать фото с гипсом.

Но теперь, судя по всему, Бритни пошла на поправку. В ее микроблоге вновь стали появляться веселые ролики. Также она успела выложить видео в ярко-желтом купальнике с экзотического пляжа. На нем звезда наслаждается солнцем и морем уже без гипса. К слову, бойфренд звезды, Сэм Асгари, оценил его одним из первых, написав: "Желтый – мой любимый цвет".

Бритни на отдыхе (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

А после Бритни решила поделиться неожиданным роликом, где показала, как сломала ногу. Оказывается, это случилось во время ее тренировки. Спирс кружится и прыгает в бешеном ритме, и так разошлась, что в порыве неудачно присела. Характерный хруст, который слышен даже сквозь громкую музыку, вызывает мурашки. Так что слабонервным точно смотреть не стоит!

Видео, где Бритни ломает ногу (видео: instagram.com/britneyspears)

"Я не танцевала в течение шести месяцев, поэтому я была в полном восторге от этого места!!!! И да. Я знаю, что я босиком... Не смейтесь, но я так лучше держусь за пол!!! P.S. Вы можете услышать, где я сломал ногу здесь... Извините, это довольно громко!!!", – написала Спирс.

Поклонники принялись писать слова сочувствия и рассказывать о том, как сами пережили нечто подобное. "О боже, Брит. Я сломал ногу так же, за исключением того, что у меня было меньше волос и больше слез", "О, мой бог. Поправляйся скорее…"…

Певица соединила два разных видео (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

К слову, своим постом Бритни немного запутала фанатов. Многие отметили, что Бритни соединила 2 видео в одном. Потому как вначале ее спортивный топ ярко-желтого оттенка. А в конце, где она ломает ногу, она одета в белый с оборками. По всей видимости, в первом ролике Спирс решила показать, что уже вернулась к занятиям. А в конце – почему исчезала из спортивных тренировок.