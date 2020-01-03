Скоро свадьба? Леонардо Ди Каприо увез юную возлюбленную на райские острова

Леонардо Ди Каприо старается слелить, чтобы личная жизнь оставалась личной, не комментируя ее и не давая прямых ответов на вопросы. Тем самым провоцируя о себе еще больше слухов. Даже отношения с 22-летней Камилой Мороне в прессе называют не более чем прикрытием. Но периодически популярный голливудский актер и его молодая пассия все же умудряются развеять подобные домыслы.

Камила Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)

Сейчас 45-летний Леонардо и 22-летняя Камилла отправились проводить новогодние каникулы на остров Сент-Бартелеми. Как обычно, звезда «Титаника» и «Великого Гэтсби» хотел скрыл этот факт. Но вездесущие папарацци успели заснять парочку на пляже. По слухам, Лео и Камила встретили там Новый год и намерены остаться на какое-то время. Сама же девушка на своей странице в Instagram предпочитает не афишировать отношения с возлюбленным. Все, что она показала поклонникам – это экзотических черепашек в лазурной воде.

Камила состоит в отношениях с Лео уже 2 года (фото: instagram.com/camilamorrone)

К слову, по мнению инсайдеров, отношения пары скоро выйдут на новый уровень. Так, Лео якобы намерен жениться на модели с аргентинскими корнями. К такому решению сына подталкивает и мать Ди Каприо, которая давно уже мечтает о внуках. Интересно, что женщина, которую чато называли причиной расставания Лео со многими девушками, в этот раз выбор сына одобрила. Она называет Камилу весьма подходящей кандидатурой на роль невестки, да и сама Мороне в восторге от мамы Леонардо. Что ж, поживем – увидим.

Напомним, Лео и Камила начали встречаться в 2017-м году. До этого голливудский ловелас перевстречался со множеством юных моделей, не сумев завязать крепких длительных отношений ни с одной из них. Периодически в сети также появляются слухи о нетрадиционной ориентации актера. Впрочем, сам он их старательно опровергает появлением на людях с новой красоткой.