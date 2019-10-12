Сколько счастья! Лилия Ребрик умилила зажигательным танцем мужа с дочкой

Ведущая показала, как развлекаются счастливые папа с дочкой
Лилия Ребрик души не чает в своей семье – муже, хореографе Андрее Диком и доченьках Диане и Полине. Она признается, что дети – это ее лучший и эффективный тренажер, залог стройности и цветущего вида. Отношения теледивы с мужем ее поклонники считают идеальными – пара поддерживает друг друга и не забывает дарить нежность и страсть, ведь они не только папа и мама, но еще и мужчина и женщина! Заботливый Андрей обожает свое "женское царство" и, если старшая дочка уже занимается танцами, то младшая пока только наблюдает. Впрочем, энергичный Андрей решил закружить Полинку под музыку и преподать ей настоящий мастер-класс.
На странице в instagram Лилия разместила видео, на котором муж ведет дочку в танце под счет. Ролик был записан во время танцевальных соревнований – на заднем фоне видно танцующие пары.
"Наш суботній ранок почався так. Всім усміхатися. P.S. Шукаємо партнера", - с юмором подписала она веселые кадры.
В комментариях подписчики ведущей восхитились танцем Андрея и Полины, а также оставили комплименты для счастливой семье.
Скриншот комментариев
Кстати, Лилия Ребрик показала эффектный осенний фотосет в парке Феофания.
К слову, она приехала в любимое место в черте города вместе с любимым мужем и показала романтические фото.