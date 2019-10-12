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Сколько счастья! Лилия Ребрик умилила зажигательным танцем мужа с дочкой

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Ведущая показала, как развлекаются счастливые папа с дочкой

Лилия Ребрик души не чает в своей семье – муже, хореографе Андрее Диком и доченьках Диане и Полине. Она признается, что дети – это ее лучший и эффективный тренажер, залог стройности и цветущего вида. Отношения теледивы с мужем ее поклонники считают идеальными – пара поддерживает друг друга и не забывает дарить нежность и страсть, ведь они не только папа и мама, но еще и мужчина и женщина! Заботливый Андрей обожает свое "женское царство" и, если старшая дочка уже занимается танцами, то младшая пока только наблюдает. Впрочем, энергичный Андрей решил закружить Полинку под музыку и преподать ей настоящий мастер-класс.

На странице в instagram Лилия разместила видео, на котором муж ведет дочку в танце под счет. Ролик был записан во время танцевальных соревнований – на заднем фоне видно танцующие пары.

"Наш суботній ранок почався так. Всім усміхатися. P.S. Шукаємо партнера", - с юмором подписала она веселые кадры.

В комментариях подписчики ведущей восхитились танцем Андрея и Полины, а также оставили комплименты для счастливой семье.

  • Какая прелестная и замечательная семья
  • Крутые
  • Как мило!
  • Вы классные. Семья просто замечательная
  • Счастья-то сколько
  • Всего наилучшего вашей семье - будьте здоровы и счастливы
  • Затанцьована татом
  • Ви неймовірні. Стільки позитиву, сонця, любові
  • Какая прелесть!
  • Ну що за така позитивна сімейка! Супер!
  • Супер папа! Любо посмотреть!

Скриншот комментариев

Кстати, Лилия Ребрик показала эффектный осенний фотосет в парке Феофания.

К слову, она приехала в любимое место в черте города вместе с любимым мужем и показала романтические фото.

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