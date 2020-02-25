Сколько Меган Маркл и принц Гарри могут заработать на Instagram: эксперты назвали колоссальную сумму

Меган Маркл и принц Гарри еще 8 января объявили миру о желании отречься от обязанностей высокопоставленной королевской семьи. Как неоднократно отмечалось, после отказа герцоги Сассекские не только смогут “делать, что захотят”, но также не будут получать финансирование из госбюджета. После чего внимание поклонников монаршей семьи Великобритании теперь приковано к будущему молодой семьи. Всех интересует, как теперь Меган и Гарри планируют зарабатывать и покрывать свои немалые расходы. К примеру, на днях журналистам стало известно, что весной Меган и Гарри планируют переехать в США - поближе к маме Меган Дории Регланд. Парочка уже присмотрела особняк в Малибу, который оценивают в 7 миллионов долларов! В особняке расположилось 10 ванных комнат, 8 спален, домашний кинотеатр и винный погреб. А на его территории разместили гараж на четыре машины, бассейн и теннисный корт.

Эксперты уже неоднократно подчеркивали, что благодаря “Мегзиту” герцоги Сассекские получили колоссальную мировую популярность. Наверняка им придется отбиваться от деловых предложений, которые принесут им состояние. Однако есть еще один источник дохода, благодаря которому Меган и Гарри могут обеспечить себе роскошное и беззаботное будущее - instagram-страничка герцогов Сассекских.

Так, стоимость только одного рекламного объявления на страничке Меган и Гарри в сети instagram эксперты оценили в 85 тысяч фунтов стерлингов, а это больше 2,5 миллионов гривен. Такой подсчет произвели эксперты издания The Sun.

Согласно аналитике экспертов, всего за какой-то месяц количество подписчиков странички @sussexroyal выросло на 10%. На данный момент за жизнью герцогов Сассекских следят более 11,2 млн фолловеров. Такой популярности достаточно, чтобы обеспечить потребности семьи из трех человек.

Аналитики также подчеркнули, что стоимость аналогичной рекламной публикации на страничке герцогов Кембриджских Кейт Миддлтон и принца Уильяма они оценили вдвое дешевле. Опять-таки, все из-за стремительной популярности Меган и Гарри в свете их отречения.

Конечно же, есть несколько “но”. Во-первых, воспользоваться всеми преимуществами своей популярности Меган и Гарри пока что не могут. Как сообщалось ранее, официальное отречение герцогов Сассекских от королевских обязанностей вступит в силу с 1 апреля. До этого времени их ждет еще несколько визитов в Великобритании.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Также Ее Величество Елизавета II запретила Меган и Гарри использовать имя “Royal Sussex” не только для официальных визитов и представительств, но также для коммерческих проектов. А это значит, что Меган и Гарри нужно будет как-то переименовать свою instagram-страничку. Королева Великобритании жестко ограничила возможность младшего внука и его супруги как-либо заработать на имени монаршей семьи.

Отметим, что такое решение Елизаветы буквально рушит планы Меган и Гарри. Пара не только успела зарегистрировать под своим брендом десятки товаров. Но также потратить немалые деньги на создание сайта “Sussex Royal”, благотворительного фонда и еще ряда проектов.

Напомним, что Меган и Гарри прилетят в Лондон с официальным визитом 9 марта 2020 года - по личной просьбе королевы Елизаветы II. В последний раз выполнив свои королевские обязанности.