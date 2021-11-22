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Скарлетт Йоханссон - 37: самая сексуальная актриса Голливуда на красных дорожках

Автор: Ольга Турчаникова

"Сексуальность, знаете ли, такой скоропортящийся товар, что им не стоит пренебрегать", - сказала как-то Скарлетт Йоханссон.

И судя по нарядам актрисы на красных дорожках, этому правилу она следует беспрекословно.

Предлагаем вспомнить, как одевается голливудская звезда на светских событиях, чтобы продемонстрировать свою женскую привлекательность на полную.

Звание секс-символа Голливуда приклеилось к Скарлетт Йоханссон буквально с первых ролей. Причем актрисе не нужно было специально его заслуживать.

Не обладая совершенной внешностью, она буквально притягивала к себе природным магнетизмом. Любимица Вуди Алена, Софии Копполы и других знаменитых режиссеров, Йоханссон создала массу культовых кинообразов, которые откликнулись миллионам.

При этом сама остается, по ее словам, заурядным человеком с кучей недостатков, включая целлюлит, маленький рост, неправильный прикус и сутулость.

Но чего греха таить: свои сильные стороны Скарлетт явно знает и выгодно преподнести достоинства умеет. Предлагаем вспомнить эффектные выходы актрисы, которая сегодня отмечает 37-летие.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Напомним, недавно актриса во второй раз стала мамой.

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