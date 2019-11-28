"Сияющая" Оля Полякова в прозрачном топе с камнями заворожила идеальными формами

Оля Полякова привыкла эпатировать публику откровенными нарядами, оригинальными образами запоминающимися хитами, которые тут же "идут в народ". "Королева ночи" превращает каждое свое появление на публике в сенсацию и кружит голову не только эффектными аутфитами, но и идеальными формами в них. Артистка пришла на церемонию награждения от программы "Зірковий шлях" на канале "Україна" в сияющем облегающем платье по фигуре и дополнила торжественный лук сетчатой накидкой с камнями.

На вечеринке "Ніч Химер", в рамках которой проходило вручение памятных статуэток присутствующим звездам, Оля появилась в запоминающемся образе. "Суперблондинка" одержала победу в специальной номинации "Снова королева года".

Ее роскошное сверкающее платье-миди на тонких бретелях в точности повторяло плавные изгибы идеальной фигуры певицы, а сечатая накидка с длинным рукавом придавала пикантности образу.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/zirkovyi_shlyah)

На красной дороже Королева ночи пообщалась с травести-дивой Монро, которая радушно встречала гостей. На певице была также кожана куртка-косуха, которую она сняла в зале.

Фото: Оля Полякова и травести-дива Монро (instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Макияж звезды также не уступал по эффектности наряду. Она выбрала красную помаду, сделала фирменные стрелки, а белокурые локоны красиво уложила в мягкие волны.

Фото: Оля Полякова и Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Напомним, что на мероприятии также засветились Потап и Настя Каменских. Певица выбрала для ивента черное прозрачное платье и экставагантные очки-маску. Она поздравила любимого мужа Потапа с наградой стастным поцелуем на глазах у собравшихся.