Сильно красивая: Тина Кароль пикантно оголилась ради соблазнительного фото

Певица показала эффектное фото в одном свитере
Тина Кароль в первом выпуске юбилейного сезона проект Голос страны-10 сразила появлением в эффектном платье по фигуре от всемирно известного дизайнера, и не перестает радовать поклонников своими соблазнительными образами. Так, украинская поп-дива позволила себе появится перед фанами в пикантном образе без белья. Соответствующее фото опубликовано на странице певицы в Instagram.
Обольстительная Тина запечатлена со стороны спины. Она позирует в оригинальном в белоснежном кардигане на пуговицах. Свитер с объемными косами застегнут на спине, а линия плеча приспущена таким образом, что не трудно догадаться – под нарядом нет белья.
Кроме того, в кадре без труда можно рассмотреть стройные ножки Тины, которые не смог скрыть короткий пуловер. Поп-дива запечатлена босиком, сидя на декоративном белоснежном кубе. Она убрала рукой волосы так, что можно полюбоваться на ее изящный профиль.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Поклонники звезды затаили дыхание, изучая в деталях горячий, но предельно эстетичный снимок. Некоторые из них предположили, что Тина раскрепостилась с появление в ее жизни любимого мужчины. К слову, в первом выпуске Голоса страны-10 звезда внезапно призналась Насте Каменских, что ревнует Дана Балана, который уже давно оказывает ей знаки внимания. Певец также весьма темпераментно отреагировал на симпатию артистки к одному из участников.
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Ранее Тина Кароль показала "образ принцессы" в платье от украинского дизайнера, стоимостью около 10 000 грн.