Сила женщины: Лилия Ребрик с эффектным декольте спровоцировала споры в сети

Лилия Ребрик привыкла появляться в кадре в женственных и эффектных образах. Ее наряды для утренних эфиров никогда не повторяются – брючные костюмы, платья и юбки сидят на аппетитной фигуре телеведущей всегда безупречно! А недавно Лилия опубликовала в instagram кадр со съемочной площадки сериала "Папаньки". Она предстала в алом платье с внушительным декольте и отправила фанам воздушный поцелуй. Новый фотосет теледивы в элегантном трикотажном платье также не оставил поклонников равнодушными.

Наряд по фигуре глубокого темно-синего цвета с плиссированной юбкой и вырезом на груди подчеркнуло волнующие изгибы звезды, а пояс выделил тонкую талию. Под уличным фотосетом Лилия решила поднять любопытную тему для обсуждению.

"Ловлю осінні промені сонця... Поки знову потеплішало. Сукні, спідниці, підбори- ще є шанс все це вдягнути. Бо вже зовсім скоро почнуться теплі речі, "колготи під штани" та валянки. А взагалі, що Ви обираєте? Сукні чи брючний варіант? Бо я люблю і те, і інше. Але у мене є подруга, яка ніколи не носить штани. І це круто я вам скажу. "Я же дєвочка",- каже вона. Наш ведучий новин Віталій Школьний - так само каже, що для нього жінки по-справжньому красиві тільки в сукнях. А ви що скажете? Цікавить і жіноча й чоловіча точка зору", - поинтересовалась Лилия.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники теледивы разошлись во мнении – одним больше по душе были платья и юбки, другие же предпочли спортивный и кэжуальный стили с брюками. Правда, никто не остался равнодушным к образу самой звезды, о чем ей тут же собщили в комментариях.

Який романтичний стиль! Дуже гарний відтінок синього кольору!

Лілія, у вас чудова сукня, а я брюки тільки коли холодно одягаю. В інший час костюми або сукня

Я теж завжди ношу тільки плаття. Тільки іноді – джинси. В брюках-штанах не зручно зовсім

Ви як завжди красивi

Я дуже люблю сукні,брюки лише в дорогу чи за необхідності

Я считаю, что и в брюках можно выглядеть женственно и элегантно

Більше люблю джинси,спортивний одяг та комфортне взуття

Я выбираю штаны, это могут быть брюки, джинсы, спортивные.... Это комфортно!

Туфельки бомбезные

Как всегда на высоте

Я за сукні також

Я за комфорт, одежда под настроение, главное чтобы удобненько было

Скриншот комментариев

Напомним, что Лелиля Ребрик умилила сеть веселым фото с мужем Андреем Диким.