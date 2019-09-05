Сила высоты: Тина Кароль поразила экстремальным номером (видео)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица, как обычно, и соблазнительным образом сверкнула

Тина Кароль не перестает восхищать многотысячную армию поклонников своими яркими выступлениями. А в последнее время украинская исполнительница посетила немало различных концертов. К примеру, недавно Тина выступила на концерте памяти Николая Мозгового в Киеве. Перед зрителями Кароль появилась в роскошном облегающем платье нежно-сиреневого оттенка. Платье украшено воланами на рукавах и подоле юбки, и напоминает цветок.

Также отметим, что в конце августа Тина Кароль также выступила на масштабном концерте, организованном телеканалом “Украина” ко Дню независимости 24 августа.На своей страничке в сети instagram Кароль как раз и поделилась видео этого выступления. На опубликованном видео запечатлен яркий номер певицы под ее хит “Сила высоты”.

И постановка вполне соответствовала названию песни. На сцене установили платформу, украшенную неоновыми огнями. И на этой платформе, словно паря над сценой, Кароль исполнила знаковую песню.

Также примечателен яркий образ исполнительницы. Она выбрала вечернее облегающее платье черного цвета. Платье декорировано высоким разрезом до бедра. Также образ довершают блестящие колготки.

Видео: instagram.com/tina_karol

Поклонники певицы пришли в восторг от этого исполнения. И буквально засыпали свою любимицу восторженными комментариями.

“Просто браво!!!! Наша любимая и самая потрясающая артистка, женщина нашей страны!!! Мое чистое вдохновение и восторг только от Вас, Тина! Вы невероятна! Браво”

“Тебе так идёт чёрный! А в этой песне есть какой-то необъяснимый настоящий мэджик”

“Ааа только ты так умеешь! Своим голос прямо в сердце”

“Лучшее выступление”

“Я обожаю её манеру исполнения, её голос, это величайший талант”

“Тіночка, в тобі знаходиться сила нашої висоти. Твій прекрасний голос окрилює,захоплює і дарує натхнення”

“Тиночка, я так сильно-сильно обожаю эту песню”

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль в откровенном купальнике понежилась в бассейне. Певица продолжает мотивировать поклонников слушать ее новый хит "Вабити".

Также до этого Кароль забралась в самый сокровенный уголок души уникальным выступлением. Певица едва ли не впервые после гибели мужа исполнила композицию "Закрили твої очі".