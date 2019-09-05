ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сила высоты: Тина Кароль поразила экстремальным номером (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.09.2019 - 11:27
Сила высоты: Тина Кароль поразила экстремальным номером (видео)
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певица, как обычно, и соблазнительным образом сверкнула

Тина Кароль не перестает восхищать многотысячную армию поклонников своими яркими выступлениями. А в последнее время украинская исполнительница посетила немало различных концертов. К примеру, недавно Тина выступила на концерте памяти Николая Мозгового в Киеве. Перед зрителями Кароль появилась в роскошном облегающем платье нежно-сиреневого оттенка. Платье украшено воланами на рукавах и подоле юбки, и напоминает цветок.

Также отметим, что в конце августа Тина Кароль также выступила на масштабном концерте, организованном телеканалом “Украина” ко Дню независимости 24 августа.На своей страничке в сети instagram Кароль как раз и поделилась видео этого выступления. На опубликованном видео запечатлен яркий номер певицы под ее хит “Сила высоты”.

И постановка вполне соответствовала названию песни. На сцене установили платформу, украшенную неоновыми огнями. И на этой платформе, словно паря над сценой, Кароль исполнила знаковую песню.

Также примечателен яркий образ исполнительницы. Она выбрала вечернее облегающее платье черного цвета. Платье декорировано высоким разрезом до бедра. Также образ довершают блестящие колготки.

Видео: instagram.com/tina_karol

Поклонники певицы пришли в восторг от этого исполнения. И буквально засыпали свою любимицу восторженными комментариями.

  • “Просто браво!!!! Наша любимая и самая потрясающая артистка, женщина нашей страны!!! Мое чистое вдохновение и восторг только от Вас, Тина! Вы невероятна! Браво”
  • “Тебе так идёт чёрный! А в этой песне есть какой-то необъяснимый настоящий мэджик”
  • “Ааа только ты так умеешь! Своим голос прямо в сердце”
  • “Лучшее выступление”
  • “Я обожаю её манеру исполнения, её голос, это величайший талант”
  • “Тіночка, в тобі знаходиться сила нашої висоти. Твій прекрасний голос окрилює,захоплює і дарує натхнення”
  • “Тиночка, я так сильно-сильно обожаю эту песню”

Сила высоты: Тина Кароль поразила экстремальным номером (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль в откровенном купальнике понежилась в бассейне. Певица продолжает мотивировать поклонников слушать ее новый хит "Вабити".

Также до этого Кароль забралась в самый сокровенный уголок души уникальным выступлением. Певица едва ли не впервые после гибели мужа исполнила композицию "Закрили твої очі".

Вечно молода: 50-летняя Дженнифер Лопес демонстрирует подтянутое тело в пикантном купальнике Все в спортзал! Ева Лонгория демонстрирует стальные мышцы и точеную фигуру
Новости Украины Тина Карольпевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь