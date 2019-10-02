"Сила двоих": Тина Кароль в дерзком мини показала "клонированное" фото

Тина Кароль сводит поклонников с ума своим новым амлуа – еще лето певица кардинально сменила имидж и пополнила гардероб пикантными нарядами, которые выгодно подчеркнули ее волнующие изгибы. Тина смело позировала в коротких топах и микро-шортах и демонстрировала аппетитные формы, а с началом прямых эфиров шоу Танцы со звездами 2019 ее провокационные наряды вызывают бурю эмоций у зрителей. Поп-дива решила еще больше раззадорить фанов и опубликовала в instagram фото в розовом мини, на котором не одна, а сразу две певицы!

На "клонированном" снимке звезда запечатлена в профиль. На ней – розовое атласное платье-мини от украинского бренда CULTNKD, стоимостью 350 долларов. Волосы струящимся водопадом спадают на спину. Она дополнила эффектный лук открытыми босоножками бежевого цвета. Кадр "в движении" был сделан на одной из улиц США, где певица ранее устроила яркий фотосет.

Поклонники пришли в восторг от "двух Тин" и начали делиться впечатлениями под оригинальным кадром.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Такая счастливая! Тина Кароль пленила лучезарным магнетическим фото

Сила двоих

Тепер їх дві

Вас двое,а я думаю,как ты все успеваешь

Две Тины еще круче, чем одна

Красотки

Летящей походкой

Тина торопится на свидание, кто этот счастливчик?

Ты просто принцесса

Раз их двое, дайте мне одну!

2 Тины - это лучше чем одна

Скриншот комментариев

Ранее поп-дива уже публиковала фото в идентичном наряде. Снимок был сделан в рамках американского фотосета звезды.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль взбудоражила роскошным образом в вечернем наряде на шестом эфире Танцев со звездами.