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Швейцария без фильтров: Катя Осадчая очаровала сеть фото с отдыха

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.05.2019 - 10:53
Швейцария без фильтров: Катя Осадчая очаровала сеть фото с отдыха
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Ведущая вместе с мужем устроила себе европейские каникулы

Катя Осадчая решила провести майские праздники с пользой - вместе с мужем Юрием Горбуновым ведущая отправилась в путешествие по Европе, которая особенно прекрасна в весеннюю пору. Звездная пара отпразновала Пасху во Флоренции, после чего прокатилась по живописной Тоскане и поехала дальше - в Швейцарию.

На своей странице в Instagram Осадчая поделилась снимками из очаровательного городка Локарно, расположенного на берегу озера Маджоре. Ведущая не стала изменять себе и выбрала для прогулок простой и удобный, но в то же время стильный наряд. Катя позировала в укороченных белых брюках, голубой рубашке и кроссовках. Она дополнила образ маленькой сумочкой и солнцезащитными очками.

Швейцария без фильтров: Катя Осадчая очаровала сеть фото с отдыха

Фото: Катя Осадчая в Швейцарии (instagram.com/kosadcha)

Судя по фото, в Швейцарии Катя и Юрий встретились со своими друзями.

Швейцария без фильтров: Катя Осадчая очаровала сеть фото с отдыха

Фото: Катя Осадчая в Швейцарии (instagram.com/kosadcha)

"Швейцарія без фільтрів. Прекрасне Локарно з Іринами Анатоліївними, коли фотографуєшся між Ірин, можна загадувати бажання двічі", - подписала артистка публикацию.

Швейцария без фильтров: Катя Осадчая очаровала сеть фото с отдыха

Фото: Катя Осадчая в Швейцарии (instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои отзывы, восхищаясь красотой природы и самой Осадчей.

  • "Дуже гарні розповіді. Дякую"
  • "Красиві у красивому місці ..Була там ..цю красу бачила теж"
  • "Ви прекрасні, дуже дуже гарні"
  • "Привезіть нам таку гарну та сонячну погоду!!!!"
  • "Яка краса, супер!"
  • "Вау как красиво! У меня нет такого фона (((("

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов заворожили красочными фото из Италии - пара проехалась по живописной Тоскане.

Ранее Катя Осадчая покорила оригинальным образом в Барселоне. Телеведущая выбрала белоснежный брючный костюм от украинского бренда MAZINI. 

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