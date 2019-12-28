Чем шумнее, тем круче: Джамала поразила внушительным декольте и новогодним настроем

Джамала, как и все украинские звезды, активно готовится к Новому Году, а также делиться своими воспоминаниями о том, как отмечала этот волшебный праздник в детстве. Так, певица повторила свой яркий образ с утренника и предстала в милом и трогательном аутфите с огромным бантом. Теперь же она порассуждала об идеальном праздновании Нового Года и поделилась весьма горячим снимком в Instagram.

Ради эффектного кадра артистка разместилась в простом холле на коврах, она облокотилась о кресло и подперла голову рукой. На Джамале – короткий топ, который подчеркнул ее внушительный бюст, любимые штаны-палаццо с высокой посадкой, длинный кардиган и изящные плетенные босоножки на тонком каблуке. На руку она набросила кожаную черную куртку со светлыми вставками и ремешками. Прическа – высокий пучок и макияж с акцентом на выразительные глаза довершают дерзкий образ звезды.

В комментарии под снимком певица рассказала, что не считает Новый Год семейным праздником и предпочитает встречать его в шумной компании.

"Вважаю, що святкування Нового року не мусить відбуватися тільки в колі сім'ї. Це ж не релігійне свято. Мені здається, навпаки – чим веселіше, шумніше, з новою компанією, тим крутіше!" - отметила она.

Поклонники поделились своим мнение об идеальной встрече Нового Года и не упустили возможности одарить звезду комплиментами.

Саме так, повністю згоден

Приєднуюсь. Різдво мусимо святкувати з нашими батьками, родичами, бабусями та дідусями. Вшанувати і вдячитити колядникам

У колi близьких людей

Дуже гарне фото!

Крутяк

У колі близьких людей

Тільки у колі сімї!

Скриншот комментариев

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