Что за штучка! Вера Брежнева подчеркнула изгибы фигуры облегающим серебристым комбинезоном

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица призналась, что очень соскучилась по выступлениям

Вера Брежнева на карантине продолжает придерживаться режима и не дает себе слишком уж расслабляться. Певица не забывает о регулярных тренировках, стала больше готовить и проводить время с мужем Константином Меладзе и дочкой Сарой. К слову, на днях у композитора был день рождения и артистка трогательно поздравила своего "гения" и показала фото счастливого именинника. На самоизоляции она уже очень соскучилась по выступлениям и концертным образам и примерила один из своих концертных нарядов.

Вера поделилась сделанным у зеркала видео, в котором предстала в серебристом комбинезоне, подчеркнувшим все изгибы ее стройной фигуры. Дополнили лук босоножки на каблуке, пышная прическа и красивый макияж.

38-летняя Брежнева соблазнительно крутит бедрами на камеру, изображая танец на сцене.

"Предконцертная ностальгия", - поделилась певица.

Менее чем за сутки ролик набрал более 770 тысяч просмотров и множество комментариев. Фолловеры восхищаются фигурой звезды, а некоторые даже посчитали ее слишком худой.

Худыш

Вера Секси Секси Леди

Вы кушаете вообще?

Космический костюмчик

Супер Вера. Ждём вас на сцене скорее

Вера Брежнева вы лучшая женщина

Верочка,надо чуть поправиться,это уже перебор.Заранее извини,я врач,чисто с мед. стороны.

Вот тебе и ГАЛУШКА!!!! ХУДАЯ , ПОДТЯНУТАЯ!!! Учитесь девочки!!!!

Сексуальна

Ой, какая Вы худая! Вера, Вы голодаете ?)

Скриншот комментариев

Ранее Вера Брежнева сделала признание о детях. Она учит дочерей Соню и Сару правильно питаться и вести здоровый образ жизни. Также Вера приобщает к этому и мужа Константина Меладзе и тщательно следит за его рационом.

Автор: Марта Никитко