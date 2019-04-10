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Штанишки от пижамки? Потап раззадорил сеть эпатажным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.04.2019 - 14:48
Штанишки от пижамки? Потап раззадорил сеть эпатажным образом
Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Рэпер показал дерзкий look

Популярный продюсер и рэпер Потап в последнее время радует кардинальной сменой имиджа. Он похудел на 17 кг и решил сменить гардероб, а заодно и примерить на себя молодежный аутфит, который постройневшему артисту весьма к лицу. Зауженные джинсы и трендовые куртки, кажется, прочно закрепились в обновленном гардеробе Потапа. Поклонники предполагают, что причиной приятных перемен стала влюбленность и даже называют даму сердца рэпера – певицу Настю Каменских. Впрочем, сейчас Потап сосредоточен на всеукраинском туре своей группы Mozgi. Так, он опубликовал фото из гримерки, на котором позирует в экстравагантном наряде.

Потап запечатлен в дверном проеме. Поклонники артиста знают, что он может похвастаться высоким ростом, поэтому они удивились, где артист нашел такие высокие проходы? Отдельного внимания заслуживает его оригинальный образ. На рэпере черная футболка с логотипом Mozgi, красные штаны со звездами и принтом в виде золотых роз у карманов и бело-лимонные кроссовки.

В качестве аксессуаров он предпочел массивные цепи с огромным подвесом в виде аббревиатуры "ПТП", RAP, "Базарить" и прочие. Неординарный образ артиста дополняла белая шапка и солнечные очки.

Штанишки от пижамки? Потап раззадорил сеть эпатажным образом

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Поклонники оценили лук рэпера и особое внимание обратили на его штаны. Кто-то даже предположил, что это низ от пижамы.

"Прикид супер", "Штаны не в тему", "Крутой! Так похудел!", "Есть схожесть с волком из "Ну, погоди!", "Штанишки от пижамки?", "Классные штанци!", "Красные штаны и желтые кроссы – самое то!", "Классный прикид", - писали комментаторы.

Также продюсер показал совместное фото с юной звездой шоу "Рассмеши комика. Дети" Романом Фроловым. Певец и мальчик позируют в одинаковых образах – черный свитшот и бейсболка с надписью Mozgi.

Штанишки от пижамки? Потап раззадорил сеть эпатажным образом

Фото: Потап и Роман Фролов  (Instagram.com/realpotap)

Ранее Потап опубликовал "четкое" селфи в дерзком образе, который дополнил солнечными очками на поллица.

К слову, Потап показал, с кем он провел активные выходные и чем занимался во время уикенда.

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