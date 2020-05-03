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Шрек красавчик: "позеленевший" Влад Яма поразил новым образом на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.05.2020 - 17:28
Шрек красавчик: "позеленевший" Влад Яма поразил новым образом на карантине
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф с юмором отметил, что нашел новые плюсы в самоизоляции

Влад Яма с любимой женой Лилианой и сыном Леоном проводит карантин на даче - семейство развлекается веселыми совместными танцами, не забывая и о тренировках. Хореграф с супругой умудрились даже сняться в фотосессии, при этом фотограф был в сотнях километров от них и делал все удаленно по сети. Пара ранее признавалась, что самоизоляция даже несколько укрепила их отношения и они стали лучше понимать друг друга. На свежем фото в своем Instagram Влад предстал в неожиданном образе и показал плюсы карантина.

На снимке крупным планом снято лицо Ямы, при этом он нанес на нос, лоб и щеки маску из зеленой глины и пронзительно смотрит в объектив. Невероятно милым акцентом фото является ручка его сына Леона, которую малыш положил папе на шею.

"Знаходимо плюси в карантині", - прокомментировал кадр звездный хореограф.

Шрек красавчик: &quot;позеленевший&quot; Влад Яма поразил новым образом на карантине

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Поклонники оценили преображение Влад и сравнили его со Шреком и Фантомасом, также многих умилила попавшая в кадр детская рука.

  • А ладошка то походу детская.
  • Лучше всего на фотке получилась ваша рука) Сразу видно, что мужчина качается
  • Молодець, дбайливий актор! Знає,що завжди потрібно чудово виглядати!!!
  • Знакомое зеленое лицо
  • Аватар по-українськи))
  • Фантомас
  • Шрек красунчик
  • Вы меня напугали, плюс так плюс
  • Ух ты
  • Влад, заметно что твоя жена не только за собой следит
  • Шиииикарно
  • Правильно!!! Для мужчин маски тоже полезны
  • Халк маска
  • Красавец какой
  • Прикольно получилось!)))
  • Папа-халк)

Шрек красавчик: &quot;позеленевший&quot; Влад Яма поразил новым образом на карантине

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, что Влад Яма поделился чувственным фотосетом с женой в ванной.

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