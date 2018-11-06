Шпагат в воздухе: Злата Огневич поразила невероятной растяжкой

Подписчики пришли в восторг от спортивной формы артистки
Популярная украинская певица Злата Огневич показала, как выглядит ее бодрое утро. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео с тренировки.
В ролике звезда продемонстрировала невероятную растяжку - Злата села на шпагат в воздухе.
"Доброе утро! А вы помните, что свой день мы начинаем со спортивных тренировок? Всем бодрого дня!" - подписала видео Огневич.
Звезда также призналась, что научилась садиться на шпагат уже давно, для этого ей понадобилось чуть меньше года.
Видео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Подписчики оценили спортивные достижения певицы и выразили свой восторг в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)
Напомним, Злата Огневич поразила схожестью со своей младшей сестрой.
Отметим, ранее Злата Огневич рассказала, как расслабляется в свободное время. Певица объяснила, как заряжается позитивной энергией.
Кстати, недавно Злата Огневич удивила фанов неожиданной сменой образа. Некоторые подписчики даже сравнили Огневич с легендарной британской актрисой Одри Хепберн.
Видео: РБК-Украина