Шпагат в воздухе: Злата Огневич поразила невероятной растяжкой

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Подписчики пришли в восторг от спортивной формы артистки

Популярная украинская певица Злата Огневич показала, как выглядит ее бодрое утро. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео с тренировки.

В ролике звезда продемонстрировала невероятную растяжку - Злата села на шпагат в воздухе.

"Доброе утро! А вы помните, что свой день мы начинаем со спортивных тренировок? Всем бодрого дня!" - подписала видео Огневич.

Звезда также призналась, что научилась садиться на шпагат уже давно, для этого ей понадобилось чуть меньше года.

Видео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Подписчики оценили спортивные достижения певицы и выразили свой восторг в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, Злата Огневич поразила схожестью со своей младшей сестрой.

Отметим, ранее Злата Огневич рассказала, как расслабляется в свободное время. Певица объяснила, как заряжается позитивной энергией.

Кстати, недавно Злата Огневич удивила фанов неожиданной сменой образа. Некоторые подписчики даже сравнили Огневич с легендарной британской актрисой Одри Хепберн.

Видео: РБК-Украина