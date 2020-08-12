В шляпке и с голой грудью: Кайли Дженнер в пикантном наряде восхитила роскошными формами

Кайли Дженнер, которая на днях отметила 23-летие, продолжает волновать сеть жаркими съемками. В этот раз фотосессия получилась максимально соблазнительной. Девушка позирует полуобнаженной: образ самой молодой представительницы знаменитого семейства составили черные брюки и шляпка с вуалью, а голую грудь она прикрывает только руками. Дополняет лук яркий макияж и стильная укладка. К слову, снимала Кайли фотограф украинского происхождения Саша Самсонова, которая является автором многих фотосессий известной телединастии.

Кайли в новой фотосессии (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Роскошная», «Первая», «Ты лучшая», «Просто вау», «Невероятная», – не могут сдержать слов восхищения подписчики девушки. Всего за несколько часов фото собрали массу лайков, одно из них – около 10 миллионов, что является рекордом даже для самой Кайли.

К слову, фото с 2-летней дочерью Сторми, которое Дженнер выложила ранее, также сделала Саша Самсонова. По всей видимости, фотосессию молодая миллионерша приурочила к своему дню рождения.

Кайли восхитила сеть (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, девушку тепло поздравили ее старшие сестры, которые опубликовали массу совместных архивных фото. На многих из них звезда позирует еще совсем молоденькой и потому практически неузнаваемой. К слову, в обычной жизни – без привычного макияжа, укладок и роскошных нарядов Кайли часто не узнают на улицах.