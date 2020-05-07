В школьной форме за книжкой: Виктория Бекхэм умилила сеть прилежностью 8-летней дочери

Виктория Бекхэм славится своей любовью к милым фото с детьми. Всей семьей Бекхэмы любят собираться на застолья, ездить в путешествия и отмечать громкие даты, а позже выкладывать фото в сеть. Но не меньше популярности завоевывают и кадры из обычной жизни.

Девочка много читает (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Несколько часов назад Виктория поделилась милым снимком, на котором позирует ее 8-летняя дочь Харпер Севен. Девочка сидит на диване и читает книжку, что особенно порадовало звездную маму. Кажется, она так поглощена романом, что даже не заметила, что ее фотографируют. На заднем фоне видно домашнего любимца – кокер-спаниеля Оливу, который мирно дремает неподалеку от девочки. Виктория подписала изображение: «Послеобеденное чтение с Olive xx Kisses от #HarperSeven. #HomeschoolDay».

Забавно, что во время обучения на дому девочка могла позволить себе более расслабленный образ. Но она выбрала школьную форму. Этот факт невероятно впечатлил сеть. Фанаты восхищены, насколько «очаровательна» и «удивительна» малышка в ее преданности делу.

Мило, что Харпер в своей школьной форме

Может, это просто старое фото?

Дети в моем классе также носят школьную форму дома

Форма дома?

Комментарии к посту Виктории (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Что ж, похоже, Харпер, очень серьезно относится к своему новому подходу к образованию, продолжая носить свое фиолетово-белое платье в клетку. Тем более что и развлечений у нее хватает. Сейчас вся семья, кроме Бруклина, проводит время в их доме в Котсуолде, где они недавно отмечали два дня рождения и День матери. Совсем недавно Дэвиду исполнилось 45 лет, и его жена и дети окружили его вниманием и теплом. Ушедшего в отставку футболиста осыпали множеством вкусных блюд, включая завтрак в постель, домашние коктейли и продуманный праздничный торт. В апреле, тем временем, Виктория отпраздновала свой 46-й день рождения, устроив виртуальную дискотеку.