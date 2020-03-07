"Шизик": Маша Ефросинина показала свой пугающий "пунктик" на видео

Маша Ефросинина – настоящий адепт чистоты. К слову, к уборке ведущая подходит весьма креативно и умеет совмещать фитнес с наведением порядка в квартире. Точно так же тщательно она походит к вопросам гигиены. Маша имеет собственный "пунктик", связанный с чистотой - скрупулезно обрабатывает руки дезинфицирующими средствами, которых у нее немало, да и еще и в различных вариантах и формах выпуска: от спрея до геля или пенки. Как именно она производит обеззараживание рук, теледива показала в Instagram.

Так, ведущая продемонстрировала на камеру собственный арсенал обеззараживающих и антибактериальных средств. "Незаменимая ведь для меня в ежедневном обиходе – дезинфектор. Я делаю так много раз в день. А есть еще пенка. Но если этого недостаточно, то всегда со мной салфеточки!" - рассказала она, показав своих "помощников".

"Это же зависимость. Два дезинфектора. Вообще-то у меня три есть – еще гелевый. Это же идиотизм! Я это понимаю. Но ничего с собой не могу сделать!" - чистосердечно призналась Маша.

"Наконец-то, пришло время нас, шизиков-чистюль! Можно абсолютно санкционировано обрабатывать руки дезинфектором сто раз в день - и никто теперь не посмеет на тебя смотреть, как на невротика! Патаму шта чистые руки теперь — тренд", - заявила ведущая в подписи под видео.

Многие поклонники поддержали Машу и заявили, что и сами могут смело назвать себя "чистулями".

А мне говорят я шизанутая, ура я не одна. Но спреи больше люблю, чем гели. А салфеточки.... с разным запахом... это ваше вещь

У мене теж така залежність

Как раз то, что надо

Я так понимаю, носить ко всему этому набору еще и мыло с собой - это уже клиника? И мне пора на диванчик к психотерапевту?

Правильно! Только так можно победить коронавирус

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина поделилась собственной действенной антристресс-программой, которая поможет абстрагироваться от царящего вокруг негатива.