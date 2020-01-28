Шикарный образ: Катя Осадчая блестнула в "золотой униформе"

Телеведущая призналась, что съемочный процесс кипит и время на сон у нее почти нет
Съемочная группа канала 1+1 вовсю работает над записью новых сезонов шоу, выходов которых с нетерпением ожидают их поклонники. Так телеведущая Катя Осадчая сейчас занята сразу в двух проектах — Голос країни-10 и Світське життя, поэтому ее Instagram заполнен кадрами с рабочими моментами, один из которых заинтриговал подписчиков не на шутку. На фото Катя показала "случай в гримерке", когда они с мужем остались наедине - парочка целовалась в перерывах между дублями.
Еще одним аспектом, который обязательно притягивает внимание телезрителей и фанатов селебрити — ее непревзойденные наряды. Фото в роскошных вечерних платьях, стоимость которых порой превышает несколько тысяч евро то и дело мелькают а аккаунте звезды и ее сториз.
Очередной золотой наряд Кати просто произвел фурор среди ее подписчиков, еще и за то, что она присвоила ему звание униформы.
"Когда платья в пайетках - повседневная униформа", - шутливо подписала публикацию Осадчая.
И действительно, о такой рабочей одежде можно только мечтать, согласились фолловеры ее аккаунта, а еще они отметили, что Катю украшают не только пайетки и стразы, но и ее обворожительная улыбка:
Но не только гламурными рабочими моментами делиться звезда, она без стеснения показывает и закулисье, например, фотографии себя сонной и без макияжа.
Популярная парочка украинского шоу-бизнеса Катя Осадчая и Юрий Горбунов удивили кардинальной сменой имиджа во время игры в ролевые игры.