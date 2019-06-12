Шикарная женщина: солистка The Hardkiss в прозрачной блузке взволновала эффектным образом

В мае солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вместе со своим супругом и коллегой по музыкальному цеху Валерием Бебко устроили себе американские каникулы - пара посетила несколько национальных парков США и поделилась своим восторгом от увиденного. На большинстве отпускных фото певица позировала без макияжа и в удобной спортивной одежде. Однако пришло время возвращаться к работе - а значит, и к привычному эффектному стилю.

На своей странице в Instagram Юлия поделилась эффектными фото, на которых она запечатлена в стильном и даже несколько провокационном образе. Возможно, артистка примерила его для каких-то съемок.

Санина позировала в прозрачной черной блузке и черном бюстгальтере, а также серебристом костюме, пиджак от которого она набросила сверху. Кроме того, певице сделали красивую пышную прическу, которую украсили элегантной заколкой, и яркий макияж. На шее у нее красуется украшение-чокер, а на губах - красная помада.

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

"Back to work", - подписала пост Юля, что переводится с английского, как "Вернулась к работе".

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Фолловеры исполнительницы засыпали ее комплиментами, называя шикарной и очень красивой женщиной.

"Вау! Какая шикарная"

"Шикарное фото! Юля, вы бесподобная, стильная и очень красивая женщина!"

"Нереальная красавица"

"Вы такая классная. Люблю Вас и Ваши песни"

"Даже слова трудно подобрать, как красиво!!!"

"Какой же красивый образ! Влюблена. Вам очень идёт"

"Ви неймовірна!"

"Какая же красота!"

"Какая Вы красивая, завораживаете и вдохновляете. Спасибо Вам"

"Глаз не оторвать, шикарная"

"Как легенда из прошлого"

"Срочно звоните в полицию! По-моему,здесь распространяют незаконную красоту"

Скриншот комментариев(instagram.com/the_hardkiss)

Напомним, солистка The Hardkiss Юлия Санина покорила эффектным желтым образом в финале Голос країни 9.

Ранее солистка The Hardkiss Юлия Санина растрогала сеть милым семейным фото, сделанным на Пасху.