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Шикарная женщина: солистка The Hardkiss в прозрачной блузке взволновала эффектным образом


Певица примерила стильный и несколько провокационный наряд

В мае солистка популярной  украинской группы The Hardkiss Юлия Санина вместе со своим супругом и коллегой по музыкальному цеху Валерием Бебко устроили себе американские каникулы - пара посетила несколько национальных парков США и поделилась своим восторгом от увиденного. На большинстве отпускных фото певица позировала без макияжа и в удобной спортивной одежде. Однако пришло время возвращаться к работе - а значит, и к привычному эффектному стилю.

На своей странице в Instagram Юлия поделилась эффектными фото, на которых она запечатлена в стильном и даже несколько провокационном образе. Возможно, артистка примерила его для каких-то съемок.

Санина позировала в прозрачной черной блузке и черном бюстгальтере, а также серебристом костюме, пиджак от которого она набросила сверху. Кроме того, певице сделали красивую пышную прическу, которую украсили элегантной заколкой, и яркий макияж. На шее у нее красуется украшение-чокер, а на губах - красная помада.

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

"Back to work", - подписала пост Юля, что переводится с английского, как "Вернулась к работе".

Фото: Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss)

Фолловеры исполнительницы засыпали ее комплиментами, называя шикарной и очень красивой женщиной.

  • "Вау! Какая шикарная"
  • "Шикарное фото! Юля, вы бесподобная, стильная и очень красивая женщина!"
  • "Нереальная красавица"
  • "Вы такая классная. Люблю Вас и Ваши песни"
  • "Даже слова трудно подобрать, как красиво!!!"
  • "Какой же красивый образ! Влюблена. Вам очень идёт"
  • "Ви неймовірна!"
  • "Какая же красота!"
  • "Какая Вы красивая, завораживаете и вдохновляете. Спасибо Вам"
  • "Глаз не оторвать, шикарная"
  • "Как легенда из прошлого"
  • "Срочно звоните в полицию! По-моему,здесь распространяют незаконную красоту"

Скриншот комментариев(instagram.com/the_hardkiss)

Напомним, солистка The Hardkiss Юлия Санина покорила эффектным желтым образом в финале Голос країни 9.

Ранее солистка The Hardkiss Юлия Санина растрогала сеть милым семейным фото, сделанным на Пасху.

 

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