"Шикарная парочка": Потап игриво отшлепал Каменских на камеру (видео)

Потап и Настя Каменских – одна из самых ярких и веселых пар украинского шоу-бизнеса. Они не стесняются демонстрировать свои чувства на публике и в сети и всегда готовы посмеяться, в том числе и над собой. Недавно Потап изрядно позабавил поклонников смешным видеороликом, снятым для соцсети TikTok, в котором они с любимой поменялись ролями - певица предстала в мужской футболке, а продюсер - в одном лишь полотенце и с "беременным" животом.

На этом супруги не стали останавливаться и сняли новое видео, которым Потап поделился на своей странице в Instagram. Все под ту же песню группы MOZGI "Девочка" одетые по-домашнему рэпер и артистка сначала синхронно танцуют, после чего продюсер игриво шлепает любимую по попе.

Отметим, что Каменских запечатлена в лосинах, спортивной кофте и без макияжа на лице, а ее супруг - в спортивном костюме и ветровке.

"с Каменских всегда Шлёп Королевский!"- подписал ролик Потап, делая отсылку к словам из трека.

Видео: Потап и Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Пользователи сети оценили юмор и креатив звездной парочки и принялись активно делиться впечатлениями в комментариях.

Потап похудел и помолодел

сильно стильно

Классные такие, песня ну 100%%%про Настю

Как же я вас обожаю

Я уже думала ты Настю не будешь шлепать в видео, но слава богу это случилось

Респект и Уважуха Вам. Вы Класнючие)))

Божееее, мечта детства

Сколько дублей было ?

Крутые

ви дуже чудові!!! Сссссууууууупер пара

Вы такие класнючие

Потапу Любовь пошла на пользу, помолодел лет на 20)))

Ахахаха вы такие прикольные!

Шикарная парочка)))

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Напомним, что Настя Каменских показала стильное видео, на котором примеряет различные перчатки из своего гардероба. Певица поинтересовалась, какой аксессуар больше понравился ее подписчикам.