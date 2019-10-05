"Шикарная до неприличия!" Полякова устроила Никитюк фэшн-фотосессию в Париже

Телеведущая гуляла по улицам столицы Франции в платье-пиджаке
Леся Никитюк недавно вернулась из романтического Парижа, где провела незабываемое время в компании подруг, а также сходила на показ украинскго дизайнера Андре Тана. Она побывала на дефиле вместе с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым, а также певицей Олей Поляковой. Леся с удовольствем гуляла по улицам французской столицы, обедала в местных заведениях и не устояла перед шоппингом в знаментом универмаге Галерее Лафайет. Леди Ле опубликовала серию ностальгических кадров из города романтиков в Instagram.
На фото восторженная Леся прогуливается по центру Парижа. Она надела трендовое платье-пиджак оригинального кроя с одним рукавом и большими золотыми пуговицами от Andre Tan, дополнила образ колготками с рисунком, лаковыми туфлями-лодочками и небольшой сумкой на цепочке от Chanel.
"Настроение Париж", - подписала серию снимков Леди Ле, а также указала автора фото – Олю Полякову.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Мне вышли все мои фото!" - попросила под фотосетом "суперблондинка". "Ага, я их на аукционе продам", - отреагировала Леди Ле.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники не скрывали свой восторг от просмотра французского фотоотчета Леси.
Скриншот комментариев
Ранее Леся Никитюк опубликовала красочный кадр с бокалом на фоне Эйфелевой башни.