"Шикарная до неприличия!" Полякова устроила Никитюк фэшн-фотосессию в Париже

Леся Никитюк недавно вернулась из романтического Парижа, где провела незабываемое время в компании подруг, а также сходила на показ украинскго дизайнера Андре Тана. Она побывала на дефиле вместе с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым, а также певицей Олей Поляковой. Леся с удовольствем гуляла по улицам французской столицы, обедала в местных заведениях и не устояла перед шоппингом в знаментом универмаге Галерее Лафайет. Леди Ле опубликовала серию ностальгических кадров из города романтиков в Instagram.

На фото восторженная Леся прогуливается по центру Парижа. Она надела трендовое платье-пиджак оригинального кроя с одним рукавом и большими золотыми пуговицами от Andre Tan, дополнила образ колготками с рисунком, лаковыми туфлями-лодочками и небольшой сумкой на цепочке от Chanel.

"Настроение Париж", - подписала серию снимков Леди Ле, а также указала автора фото – Олю Полякову.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Мне вышли все мои фото!" - попросила под фотосетом "суперблондинка". "Ага, я их на аукционе продам", - отреагировала Леди Ле.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники не скрывали свой восторг от просмотра французского фотоотчета Леси.

Леся, ты пушка просто

Бывают же ноги!

Ну прям девочка

Багіня Паризької бруківки

Красотка

Секси

Леся, как всегда очаровательна! А чувство юмора как вишенка на торте!

Леся, вы как всегда прекрасны

Ну очень сильно, ну очень красивая девушка

Такая счастливая

Какой ты стала неприлично шикарной! Или шикарной до неприличия

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк опубликовала красочный кадр с бокалом на фоне Эйфелевой башни.