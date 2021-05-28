Шикарная: Леся Никитюк восхитила стильным луком на фоне невероятного заката

Леся никитюк очень любит море и при любой возможности отправляется на побережье. Не так давно телеведущая весело провела время на девичнике в Турции, а сейчас снова отдыхает в этой гостеприимной стране - на этот раз в Бодруме. Звезда похвасталась стильным отпускным образом на эффектных кадрах.

Впечатляющие фото на фоне красивого заката Леди Ле опубликовала в своем Instagram .

Леся позировала в кафе, расположенном прямо у моря. Для ужина она выбрала трендовый белый комбинезон с бахромой от коллаборации дизайнера Андре Тана и Кати Осадчей, подчеркнув тонкую талию поясом.

Эффектный лук ведущая дополнила серебристыми босоножками на каблуках и массивной цепочкой на шее. Волосы Никитюк оставила распущенными, а также сделала нежный нюдовый макияж.

"Amazing sunset. (Я щяс лопну від емоцій і морепродуктів)", - подписала кадры артистка.

Леся Никитюк похвасталась эффектным луком на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Элегантный образ Леси покорил ее фолловеров и они искупали ее в комплиментах.