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Шикарная: Леся Никитюк восхитила стильным луком на фоне невероятного заката

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Бодрум, Турция, Пятница 28 мая 2021 15:34
Шикарная: Леся Никитюк восхитила стильным луком на фоне невероятного заката Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся никитюк очень любит море и при любой возможности отправляется на побережье. Не так давно телеведущая весело провела время на девичнике в Турции, а сейчас снова отдыхает в этой гостеприимной стране - на этот раз в Бодруме. Звезда похвасталась стильным отпускным образом на эффектных кадрах.

Впечатляющие фото на фоне красивого заката Леди Ле опубликовала в своем Instagram.

Леся позировала в кафе, расположенном прямо у моря. Для ужина она выбрала трендовый белый комбинезон с бахромой от коллаборации дизайнера Андре Тана и Кати Осадчей, подчеркнув тонкую талию поясом.

Эффектный лук ведущая дополнила серебристыми босоножками на каблуках и массивной цепочкой на шее. Волосы Никитюк оставила распущенными, а также сделала нежный нюдовый макияж.

"Amazing sunset. (Я щяс лопну від емоцій і морепродуктів)", - подписала кадры артистка.

Шикарная: Леся Никитюк восхитила стильным луком на фоне невероятного закатаШикарная: Леся Никитюк восхитила стильным луком на фоне невероятного заката

Леся Никитюк похвасталась эффектным луком на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Элегантный образ Леси покорил ее фолловеров и они искупали ее в комплиментах.

  • Котя! Ты шикарна
  • Боже, как все идеально в этом фото
  • Шикарная
  • Какая красотка
  • Прекрасное фото
  • Красотка
  • Афродита
  • Леся, фото шикарні! Вражає!
  • Леся, яка ти гарна у білому комбезі
  • Очаровательная девушка!
  • Ноги... они по-моему не заканчиваются..
  • Як завжди - неперевершена
  • Шикарно виглядаєте, уявляю ваші емоції
  • Шо за Богіня вийшла з океану?
  • Фигура идеальная

Напомним, что ранее Леся Никитюк забавно показала разницу между мужским и женским восприятием красоты и привлекательности.

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