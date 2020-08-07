Она шикарна: Лилия Ребрик сверкнула стройными ножками в соблазнительном платье-халате

Ведущая покорила поклонников пикантным образом
Лилия Ребрик умеет подбирать стильные и яркие образы, которые демонстрирует не только в эфирах утреннего шоу, а и в повседневной жизни. На своей странице в Instagram телеведущая похвасталась соблазнительным и женственным луком, вызвав восхищение поклонников.
Артистка эффектно позировала на террасе своего загородного дома, подставив лицо солнцу и закрыв глаза. Она примерила атласное платье-халат персикового цвета с пикантным разрезом спереди, позволяющим полюбоваться на стройные ножки знаменитости. Образ завершили нюдовые туфли-лодочки на каблуках.
При этом Ребрик решила обойтись без макияжа и укладки и восхищает естественной красотой.
Лилия Ребрик заворожила нежным образом в шелковом платье (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
В комментариях пользователи сети осыпают Лилию комплиментами, восторгаясь ее трендовым нарядом и красотой.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Лилия Ребрик научила эффектно носить костюмы oversize и призналась, что очень любит коралловый цвет.
К слову, Лилия Ребрик восхитила образом в черном вечернем платье с высоким разрезом и открытыми плечами, а также поделилась рабочей схемой достижениях целей в жизни.