Она шикарна: Лилия Ребрик сверкнула стройными ножками в соблазнительном платье-халате

Лилия Ребрик умеет подбирать стильные и яркие образы, которые демонстрирует не только в эфирах утреннего шоу, а и в повседневной жизни. На своей странице в Instagram телеведущая похвасталась соблазнительным и женственным луком, вызвав восхищение поклонников.

Артистка эффектно позировала на террасе своего загородного дома, подставив лицо солнцу и закрыв глаза. Она примерила атласное платье-халат персикового цвета с пикантным разрезом спереди, позволяющим полюбоваться на стройные ножки знаменитости. Образ завершили нюдовые туфли-лодочки на каблуках.

При этом Ребрик решила обойтись без макияжа и укладки и восхищает естественной красотой.

Лилия Ребрик заворожила нежным образом в шелковом платье (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях пользователи сети осыпают Лилию комплиментами, восторгаясь ее трендовым нарядом и красотой.

Шикарна сукня

Вы очень красивая в этом платье!)

Яка краса. Просто нереальне плаття

Зачаровує . Сукня вогонь

Гарна сукня!

Не платье украшает владелицу, а владелица платье ,но платье действительно шикарное

Вам дуже йде ця сукня. Надзвичайно гарна!

Сукня красива, а Лілія Ребрик ще краща!!! Успіхів вам!!!

Вы сексуальная девушка вы секси

Красивым девушкам красивые платья

Розкішна жінка і гарна сукня!!!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Лилия Ребрик научила эффектно носить костюмы oversize и призналась, что очень любит коралловый цвет.

К слову, Лилия Ребрик восхитила образом в черном вечернем платье с высоким разрезом и открытыми плечами, а также поделилась рабочей схемой достижениях целей в жизни.