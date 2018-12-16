"Шикардос": Настя Каменских привела в восторг новым образом

Певица поделилась новым потрясающим снимком с подписчиками
Настя Каменских, которая лишь недавно поразила поклонников своим образом Клеопатры на популярном шоу Х-Фактор, снова привела в восторг украинцев.
В этот раз сексуальная артистка опубликовала селфи, на котором она предстала в потрясающем полупрозрачном наряде. Кроме того, Настя уже не жгучая брюнетка!
Над мейкапом певицы поработала Мария Самхарадзе, волосы звезда доверила Ирине Власовой. Именно они, кстати, "перевоплощали" Каменских в Клеопатру.
Настя Каменских в новом образе (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники звезды, конечно же, в экстазе от нового образа своей любимицы.
"Образ бомбический", - написала одна фанатка украинской звезды.
"Шикардос", - отметила другая.
Настя Каменских в новом образе (instagram.com/kamenskux)
А кое-кто даже считает, что Каменских в этом образе похожа на... Шакиру.
"Прекрасная Настюша! Шикарный образ, что-то между Бейонсе и Шакирой", - написала юная поклонница NK.
Настя Каменских в новом образе (instagram.com/kamenskux)
Но есть и те, кто не очень заценил стиль Насти. В частности, говорят, что "брюнеткой ей больше подходит".
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Напомним, недавно всегда примерная Каменских неожиданно выругалась матом в эфире Х-Фактора.
Видео: РБК-Украина