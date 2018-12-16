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"Шикардос": Настя Каменских привела в восторг новым образом

Lite » Звезды 16.12.2018 - 15:48
"Шикардос": Настя Каменских привела в восторг новым образом
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась новым потрясающим снимком с подписчиками

Настя Каменских, которая лишь недавно поразила поклонников своим образом Клеопатры на популярном шоу Х-Фактор, снова привела в восторг украинцев.

В этот раз сексуальная артистка опубликовала селфи, на котором она предстала в потрясающем полупрозрачном наряде. Кроме того, Настя уже не жгучая брюнетка!

Над мейкапом певицы поработала Мария Самхарадзе, волосы звезда доверила Ирине Власовой. Именно они, кстати, "перевоплощали" Каменских в Клеопатру.

&quot;Шикардос&quot;: Настя Каменских привела в восторг новым образом

Настя Каменских в новом образе (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники звезды, конечно же, в экстазе от нового образа своей любимицы.

"Образ бомбический", - написала одна фанатка украинской звезды.

"Шикардос", - отметила другая.

&quot;Шикардос&quot;: Настя Каменских привела в восторг новым образом

Настя Каменских в новом образе (instagram.com/kamenskux)

А кое-кто даже считает, что Каменских в этом образе похожа на... Шакиру.

"Прекрасная Настюша! Шикарный образ, что-то между Бейонсе и Шакирой", - написала юная поклонница NK.

&quot;Шикардос&quot;: Настя Каменских привела в восторг новым образом

Настя Каменских в новом образе (instagram.com/kamenskux)

Но есть и те, кто не очень заценил стиль Насти. В частности, говорят, что "брюнеткой ей больше подходит". 

&quot;Шикардос&quot;: Настя Каменских привела в восторг новым образом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, недавно всегда примерная Каменских неожиданно выругалась матом в эфире Х-Фактора.

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины Настя Каменских
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