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Шиканула: Леся Никитюк в белой маечке похвасталась роскошным отдыхом в Китае

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.12.2019 - 13:56
Шиканула: Леся Никитюк в белой маечке похвасталась роскошным отдыхом в Китае
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала свое утро в шикарном отеле

Леся Никитюк уже вернулась из яркой поездки в Китай, однако продолжает делиться в сети подробностями своего отдыха в Поднебесной. Украинская телеведущая посетила Шанхай, где успела попробовать местные деликатесы - такие как вареная голова утки, а также полюбовалась живописными видами и прикупила обновок. На новом фото в своем Instagram артистка похвасталась тем, каким роскошным был ее отдых.

Леся опубликовала пикантный "постельный" снимок, на котором она сидит на кровати отельного номера в белой маечке и трусиках, а также полотенцем на голове. Под глазами у знаменитости патчи для увлажнения кожи, а рядом с ней стоит поднос с завтраком.

"Шиканула... пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно", - как всегда шутливо прокомментировала Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики ведущей оченили ее чувство юмора, за которое так любят ее, а также оставили комплименты красоте и фигуре Леди Ле.

  • Лакшери жизнь она другая
  • Шикарна
  • Лесічка,ти супер!Я тебе обожнюю!!
  • Хочу бути Вашим Шеф-кухарем
  • Ваше чувство юмора
  • Ти шо, патчі їла??)))
  • Леська ти красива
  • Богиня...
  • У Вас что-то под глазами
  • Найкраща.
  • отменное чувство юмора
  • Ох і Леся!!!
  • красотка)))
  • А кто фоткает?
  • И любовник.небось рядом????)))))

Шиканула: Леся Никитюк в белой маечке похвасталась роскошным отдыхом в Китае

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк озадачила фото после поездки в Китай - ведущую заподозрили в беременности.

"Дегустация головы селезня": Леся Никитюк показала, как пробовала китайские деликатесы (видео) "Беременна?" Никитюк оздадачила фото после поездки в Китай
Новости Украины отдыхЛеся Никитюкведущая
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