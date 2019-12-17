Шиканула: Леся Никитюк в белой маечке похвасталась роскошным отдыхом в Китае

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала свое утро в шикарном отеле

Леся Никитюк уже вернулась из яркой поездки в Китай, однако продолжает делиться в сети подробностями своего отдыха в Поднебесной. Украинская телеведущая посетила Шанхай, где успела попробовать местные деликатесы - такие как вареная голова утки, а также полюбовалась живописными видами и прикупила обновок. На новом фото в своем Instagram артистка похвасталась тем, каким роскошным был ее отдых.

Леся опубликовала пикантный "постельный" снимок, на котором она сидит на кровати отельного номера в белой маечке и трусиках, а также полотенцем на голове. Под глазами у знаменитости патчи для увлажнения кожи, а рядом с ней стоит поднос с завтраком.

"Шиканула... пожила в гостинице, патчи попробовала.. мм вкусно", - как всегда шутливо прокомментировала Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики ведущей оченили ее чувство юмора, за которое так любят ее, а также оставили комплименты красоте и фигуре Леди Ле.

Лакшери жизнь она другая

Шикарна

Лесічка,ти супер!Я тебе обожнюю!!

Хочу бути Вашим Шеф-кухарем

Ваше чувство юмора

Ти шо, патчі їла??)))

Леська ти красива

Богиня...

У Вас что-то под глазами

Найкраща.

отменное чувство юмора

Ох і Леся!!!

красотка)))

А кто фоткает?

И любовник.небось рядом????)))))

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк озадачила фото после поездки в Китай - ведущую заподозрили в беременности.